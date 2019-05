Erziehung : Rückenwind für Hubigs Kita-Gesetz

Mainz Wolfram Leibe (Trier) und Christoph Glogger (Bad Dürkheim) können mit dem Minister-Ansatz leben.

LEIBE Wir vertrauen auf die Zusage des Landes, dass sich keine Kita verschlechtern wird. Lassen Sie mich aber eins sagen: Ich komme aus Baden-Württemberg, wo ich für den Platz meiner Tochter an der Uni-Kita 500 Euro im Monat bezahlt habe. In Rheinland-Pfalz musste ich nichts bezahlen, weil die Plätze kostenlos angeboten werden – da ging meine Tochter aber schon zur Grundschule. Das Saarland nimmt wiederum Mittel vom Bund, um die Beiträge perspektivisch zur Hälfte abzusenken. In Rheinland-Pfalz klagen wir auf einem hohen Niveau.

LEIBE Unsere Kitas haben eigenes Personal und wir haben in 65 Kitas in Trier – davon fünf kommunale – 50 Küchen. Wir kochen dort selbst. Die anderen – wenigen – haben Catering. Man muss aber dazusagen: Wir zahlen den Trägern als Kommune auch höhere Beträge, wenn sie selbst kochen, weil die Qualitätsstandards höher sind. Das bedeutet: Wir zahlen ohnehin schon höhere Monatsbeiträge, damit sie ihr Personal und auch ihre Infrastruktur finanzieren können. Deshalb sind die fünf- oder zehntausend Euro, die das Land gibt schlichtweg „on top“. Die ehrliche Frage ist doch: Was ist vor Ort Standard? Was hat man in den letzten Jahren getan?

HUBIG Was bei dieser ganzen Diskussion vergessen wird, ist eines: Schon heute müssen die Jugendämter bedarfsgerecht planen. Das heißt, sie müssen für die Bedarfe der Eltern das entsprechende Angebot bereithalten. Das war so, das ist so und das wird auch so bleiben. Und alle sind sich einig – unabhängig von der politischen Farbe: Bedarfsgerecht ist, dass die Eltern ihr Kind nicht in der Mittagspause abholen müssen. Und nichts anderes haben wir mit diesem Gesetzesentwurf gemacht. Den Rechtsanspruch auf eine siebenstündige Betreuung gibt es bereits heute, allerdings noch mit einer Pause am Mittag, in der die Kinder abgeholt werden. Was wir mit dem Gesetz jetzt festschreiben ist, dass diese siebenstündige Betreuung am Stück erfolgen soll. Die meisten Kommunen, weit mehr als 90 Prozent, haben Küchen und können diesen Anspruch erfüllen. Wir wollen jetzt, dass sich auch die anderen auf den Weg machen. Dabei gibt es lange Fristen.