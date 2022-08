CC Pharma: Dr. Manfred Ziegler ist zum 21. Juli ausgeschieden : Geschäftsführungstrio um Klaus Becker bringt neues Tochterunternehmen 1 4 U Pharma an den Markt

Bereits zum 1. Juni 2022 hat das neue Tochterunternehmen von CC Pharma, „1 4 U Pharma“ (gesprochen: One For You Pharma) seine Geschäftstätigkeit mit Sitz in Densborn aufgenommen. Foto: Der Pressedienst

Densborn Der langjährige Geschäftsführer und vormalige Inhaber von CC Pharma, Dr. Manfred Ziegler, ist aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Übernommen hat nun Klaus Becker, seit 2020 CC Pharma-Geschäftsführer. Bereits zum 1. Juni 2022 hat das neue Tochterunternehmen von CC Pharma, „1 4 U Pharma“ seine Geschäftstätigkeit mit Sitz in Densborn aufgenommen.

„Wir haben mit Dr. Manfred Ziegler nicht nur gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Vielmehr hat Dr. Ziegler CC Pharma in den letzten sieben Jahren zu einem neuen Unternehmen gemacht. Dafür sind ihm Belegschaft, Geschäftsleitung und Betriebsrat sowie auch die neuen kanadischen Eigentümer von Tilray sehr dankbar“, sagt CC Pharma-Geschäftsführer Klaus Becker. Becker selbst wirkt seit 2020 als Geschäftsführer und war davor als CFO im Unternehmen tätig. Mithin hat er das Wirken von Dr. Manfred Ziegler seit 2016, als er selbst zu CC Pharma kam, begleitet. Neben Klaus Becker und Denise Faltischek vom Mutterkonzern Tilray komplettiert künftig Sascha Mielcarek das neue Geschäftsführungstrio. Mielcarek ist seit 2019 Geschäftsführer von Tilray Deutschland und sieht seine Aufgabe darin, weiter Synergien zwischen den beiden Unternehmen zu heben. „Die Zusammenarbeit mit CC Pharma wollen und werden wir intensivieren, um den deutschen Apothekermarkt noch optimaler bedienen zu können“, so Mielcarek.

Dr. Ziegler selbst zeigt sich mit seiner Arbeit zufrieden. „CC Pharma ist im Bereich der Pharma-Reimport-Unternehmen wieder eine Top-Marke. Es ist uns in einer vorbildlichen Teamleistung gelungen, deutlich mehr Apotheken und Großhändler von den Leistungen von CC Pharma zu überzeugen als noch vor fünf Jahren.“ Dies schlage sich nicht zuletzt in der Anzahl der Beschäftigten bei CC Pharma nieder, die Dr. Ziegler aktuell auf 300 beziffert. 2016 hatte CC Pharma am Standort Densborn 200 Mitarbeitende. Der 61-jährige studierte Betriebswirt denkt allerdings noch nicht an Ruhestand. Sein gesamtes Berufsleben habe er sich der Restrukturierung von Unternehmen gewidmet. Zugleich sei er Inhaber mehrerer Unternehmen. „Auf diese werde ich jetzt meine ganze Konzentration legen, da gibt es immer etwas zu tun“, so Dr. Ziegler.

Info Über CC Pharma CC Pharma mit Sitz in Densborn in der Eifel ist Importeur für Apotheken und Pharma-Großhändler. Das Unternehmen handelt ausschließlich mit Original-Präparaten aus der EU und leitet daraus eine klare Verpflichtung für einen ethisch-verantwortlichen Umgang mit Produkten wie auch mit Kunden und Geschäftspartnern ab. Heute gehört CC Pharma zu dem börsennotierten Cannabis-Unternehmen Tilray.

Strategisch wird sich an der jüngsten Ausrichtung von CC Pharma nichts ändern. Hierzu hatte sich das Unternehmen in den letzten Jahren konsequent einer Modernisierungs- und Innovationsstrategie unterzogen. Das Ergebnis war nicht nur ein neuer Auftritt mit neuem Markenlogo, Erscheinungsbild und einer klaren Werteverortung des Unternehmens. CC Pharma setzte mit den kanadischen Muttergesellschaften Aphria und Tilray als eines der ersten Unternehmen in Deutschland auf den Vertrieb von medizinischem Cannabis aus deutscher Herstellung. „Dr. Ziegler und ich hatten uns in den letzten Jahren schon sehr eng abgestimmt und so setzten wir gezielt auf den Ausbau des Vertriebs von medizinischem Cannabis,“ berichtet Klaus Becker. Diese Strategie zahle sich jetzt aus.