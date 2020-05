Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Noch viele offene Grenzfragen

Die Einreisekontrollen aus Luxemburg fallen ab Samstag weg. Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier/Luxemburg Theoretisch dürfen Luxemburger ab Samstag wieder zum Einkaufen kommen. Offiziell geregelt ist es aber bisher nicht.

Am Samstag öffnen sich wieder die Grenzen von Luxemburg nach Deutschland. Handel und Gastronomie in Trier seien bestens vorbereitet, um die Gäste aus Luxemburg zu empfangen, wirbt Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) um die Nachbarn aus dem Großherzogtum. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat angekündigt, dass die Bundespolizei statt an den Grenzübergängen zu kontrollieren, wieder „in die reguläre Schleierfahndung“ übergehe. Das bedeutet, dass es im Radius von 30 Kilometern rund um die Grenze immer mal wieder Kontrollen geben kann. Aber bei der Einreise muss nicht mehr ein triftiger Grund angegeben werden, um über die Grenzen zu fahren. Gleichzeitig heißt es aber weiterhin seitens der Bundespolizei: „Nicht zwingend notwendige Reisen sollten unbedingt unterlassen werden.“ Und: „Bei Bewohnern von Grenzregionen wird das Vorliegen von dringenden Einreisegründen wie bisher wohlwollend geprüft.“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte zudem angekündigt, dass die für die Einreise aus Luxemburg Quarantäneregelung (alle aus dem Ausland nach Deutschland kommende Personen müssen zwei Wochen in Quarantäne) aufgehoben wird.

Allerdings steht die Quarantäneregelung weiterhin in der immer noch gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes. Daher befindet sich die Aufhebung der Einreisekontrollen aus Luxemburg noch in einer rechtlichen Grauzone.

Zumindest solange, bis es eine klar formulierte Regelung gibt. Seehofer hat am Mittwoch angekündigt, dass es dazu noch Gespräche auf Staatssekretärsebene geben wird. Er sagte auch, dass man bei der Einreise liberaler und großzügiger agieren wolle. „Für die Bundespolizei bedeutet der Wegfall der Grenzkontrollen eine deutliche Entlastung“; sagt Stefanie Klein, Pressesprecherin der Bundespolizeiinspektion Trier.

Angesichts des Ärgers, den die Grenzschließung in den vergangenen Wochen auf der Luxemburger Seite hervorgerufen hat, ist aber höchst unwahrscheinlich, dass die Bundespolizei Luxemburger, die nach Trier, Bitburg oder Saarburg zum Einkaufen fahren, grundlos anhalten und zurückschicken werde.

Umgekehrt, wenn Deutsche nach Luxemburg etwa zum Tanken oder Einkaufen fahren, stellt das aus Sicht der dortigen Regierung kein Problem dar. „Luxemburg hat seine Grenzen nie geschlossen, so dass die Menschen ungehindert in das Großherzogtum einreisen können und die luxemburgische Polizei keine Strafzettel ausstellt“, hieß es bereits am Mittwoch aus dem luxemburgischen Außenministerium.

Da das Nachbarland seine strengen Ausgangsbeschränkungen aufgehoben hat, darf man auch ohne triftigen Grund wieder unterwegs sein. Die grenznahen Tankstellen jedenfalls richten sich bereits wieder auf die Kunden aus dem Nachbarland ein. „Wir freuen uns auf euch“, heißt es etwa auf der Facebook-Seite einer Tankstelle in Mertert.

Wer zum Tanken oder Einkaufen über die Grenze fährt, muss genau wie in Deutschland einen Mundschutz tragen, und zwar überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, im Nahverkehr und an Orten, „die öffentlich zugänglich sind“.

Der Mindestabstand beträgt in Luxemburg übrigens nicht wie in Deutschland eineinhalb sondern zwei Meter. Außerdem dürfen sich dort bis zu 20 Personen in der Öffentlichkeit treffen.

Und wie sieht es in den Nachbarländern Belgien und Frankreich aus? Zwar hat es keine Einreisekontrollen von Belgien nach Deutschland gegeben. Aber die belgische Regierung hat alle nicht notwendigen Reisen ins Ausland für alle Bürger verboten. Auch gilt ein striktes Einkaufsverbot in Deutschland. Wenn belgische Pendler mit Einkäufen erwischt werden, droht ihnen ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro. Auch umgekehrt sind Grenzübertritte ohne zwingenden Grund nicht erlaubt. Deutsche dürfen also nicht einfach so nach Belgien fahren. Die dortige Grenzpolizei kontrolliert und verhängt bei Zuwiderhandlung Bußgelder.

Die gleiche Regelung gilt auch in Frankreich. Einfach mal zum Einkaufen ins Nachbarland fahren, ist nicht erlaubt. Man darf nur über die Grenze, wenn man einen zwingenden Grund hat, also etwa dort arbeitet. Wer trotzdem rüber fährt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 135 Euro.