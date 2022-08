Giftspinne breitet sich in Deutschland aus : Wie gefährlich ist die Nosferatu-Spinne?

Düsseldorf Sie wird mehrere Zentimeter groß, ist giftig und scheint sich hierzulande wohlzufühlen. Auch in Rheinland-Pfalz wurden schon Exemplare gesichtet. Doch wie gefährlich ist die Nosferatu-Spinne? Und welche eingewanderten Tiere können noch zu Problemen führen?

Ohne Beine ist sie ungefähr eineinhalb Zentimeter groß. Die Nosferatu-Spinne, oder zoologisch korrekt zoropsis spinimana, kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und Nordafrika, werde aber immer häufiger auch in Deutschland, hauptsächlich in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gesichtet, sagt Biologe und Spinnenzüchter Stephan Loksa. Aktuell wurde auch ein Exemplar von einer Frau in ihrer Wohnung im Kreis Coesfeld entdeckt. Loksa ist unter anderem als Spinnenexperte für den Aquazoo Löbbecke in Düsseldorf tätig und sagt, dass diese Spinne hier heimisch wird, sei eine Folge des Klimawandels. „Es wird immer wärmer, in zehn bis 20 Jahren wird sie auch in Nordeuropa angekommen sein“, so der Spinnenexperte.