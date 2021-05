Internationaler Museumstag : 70 Besucher kommen zum Museumstag in Roscheid

Konz Schon im zweiten Jahr muss das Freilichtmuseum auf Sonderaktionen verzichten. Doch die wenigen Gäste genießen die Gärten und erfreuen sich an den historischen Ausstellungsstücken.

Die Belegung des Parkplatzes am Roscheider Hof in Konz verrät es: Der Internationale Museumstag wird dieses Jahr kaum wahrgenommen. Anna Hamm, fürs Büro und die Kasse zuständig, erklärt: „Im letzten Jahr haben die Leute noch nach dem Museumstag und Sonderaktionen gefragt. Diesmal nicht mehr.“ So schnell kann solch ein Datum aus den Köpfen verschwinden. Rund 50 Besucher hatten sich gestern angemeldet. Noch einmal 20 Spontanbesucher kamen hinzu. „Das ist in Corona-Zeiten schon viel“, sagt Anna Hamm. Den morgendlichen evangelischen Gottesdienst auf der Waldbühne besuchten Gisela und Gerhard Becker aus Hetzerath mit ihrem Enkel Paul. Vom Museumstag wussten die drei nichts, wollten dem Vierjährigen aber im Museum viel erklären: „Die alten Öfen und die Schmiede fand er ganz toll.“ Der Roscheider Hof ist immer eine Reise wert, allein schon wegen der schönen Gartenanlage, die Gerhard Becker fasziniert. „Schade, dass so wenig los ist“, sagen mehrere Besucher. Kindern zu zeigen, wie das Leben früher war, sei doch wichtig.