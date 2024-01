Fragen und Antworten Wie funktionieren Hochwasserschutzwände und was können sie leisten?

Angesicht des schnell steigenden Hochwassers sind Schutzwände wichtig, damit Straßen und Häuser vom Wasser verschont bleiben. Auch in Trier-Pfalzel und Oberbillig (Landkreis Trier-Saarburg) haben Mitarbeiter der Stadtwerke und Feuerwehrleute und in den vergangenen Tagen den Hochwasserschutz aufgebaut. Wir haben uns die Konstruktionen in Pfalzel und Oberbillig einmal näher angeschaut und bei den Presseämtern in Trier und Konz nachgefragt, wie sie funktionieren.