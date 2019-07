Justiz : Onkel mit Axt erschlagen: Prozessauftakt gegen Eifeler

Trier Ein 60-Jähriger muss sich ab Donnerstag wegen Mordes vor dem Trierer Landgericht verantworten. Ein anderes Gewaltverbrechen dürfte schon bald angeklagt werden.

Als er an einem Sonntagnachmittag Ende November von Nachbarn darüber informiert wurde, dass der alkoholisierte Onkel mit dem Wagen im Dorf umherfahre und er sich darum kümmern möge, platzte dem Neffen offenbar endgültig der Kragen. Er brachte den 80-Jährigen zu sich nach Hause. Als der Onkel eine Außentreppe zum Wohnhaus hochstieg, soll der Neffe ihn von hinten umgerissen und den am Boden liegenden Mann dann mit mehreren Axthieben in den Hals getötet haben. Danach rief der Eifeler bei der Polizei an und meldete das Gewaltverbrechen. Er ließ sich später widerstandslos festnehmen.