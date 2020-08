Haushalt : Land kämpft mit Krediten gegen die Corona-Krise

Mainz Opposition zweifelt an, ob neue Ausgaben der Verfassung von Rheinland-Pfalz gerecht werden.

Worte wie „Bazooka“ oder „Wumms“ tauchten nicht auf. Wo SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bei Corona-Rettungspaketen im Bund wuchtige Worte fand, um milliardenschwere Investitionen zu begründen, bleibt Rheinland-Pfalz beschaulich und zurückhaltend. Geld fließt aber auch hier. Das Landeskabinett beschloss am Dienstag in Mainz einen zweiten Nachtragshaushalt, der eine Nettokreditaufnahme von rund 3,5 Milliarden Euro vorsieht. „Das sind beträchtliche Beträge, das ist eine starke Belastung des Haushaltes“, sagte die in Trier geborene Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). „Aber wenn wir nicht jetzt das Notwendige tun, werden die Probleme noch größer.“

Das steckt drin im Paket: Von den neuen Krediten über 3,453 Milliarden Euro entfallen rund 1,2 Milliarden Euro auf Maßnahmen zur Belebung der Konjunktur, mehr als zwei Milliarden auf den Ausgleich von Steuereinbußen aufgrund der Corona-Krise. Die Mittel für Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Folgen werden in einem Sondervermögen angelegt. Dieses in der Landesverfassung vorgesehene, wenn auch manchmal kritisch gesehene Instrument ermögliche es Unternehmen, neue Investitionen auf den Weg zu bringen, sagte Ahnen. Das bis Ende 2022 befristete Sondervermögen sieht zehn Projektbereiche vor. Insgesamt 253 Millionen Euro sind vorgesehen, um den Einbruch bei den kommunalen Gewerbesteuern auszugleichen. 250 Millionen Euro entfallen auf Maßnahmen zur Stabilisierung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft. Der drittgrößte Posten entfällt mit 160 Millionen Euro auf die Pandemievorsorge im Gesundheitswesen. Für den Ausbau der Infrastruktur fürs schnelle Internet sind 122 Millionen Euro vorgesehen.Weitere Ausgaben sind der ÖPNV mit 75 Millionen Euro, die Kofinanzierung des „Zukunftsprogramms Krankenhäuser“ mit 65 Millionen Euro, die konjunkturelle Belebung bei Erneuerbaren Energien und im Umweltschutz (50 Millionen), die Digitalisierung an Hochschulen (50 Millionen), die Universitätsmedizin (45 Millionen) sowie Vertretungslehrer (40 Millionen). Die Aufnahme neuer Schulden ist vorgesehen, wenn eine Naturkatastrophe eintritt. Als solche hat die Landesregierung die Corona-Krise gewertet. Der zweite Nachtragshaushaltsplan 2020 sieht Gesamteinnahmen von 17,2 Milliarden Euro und Ausgaben von 20,7 Milliarden Euro vor. Er übernimmt die bereits beschlossenen Mittel des ersten Nachtragshaushalts und könnte im September vom Landtag verabschiedet werden. Das Parlament bekommt noch mehr haushaltspolitische Arbeit, wenn ebenfalls im Herbst der Haushalt für 2021 erwartet wird.

So fallen die Reaktionen aus: Die regionale Wirtschaft äußert Lob. Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier, sagt: „Dass die Landesregierung die durch die Corona-Pandemie entstandenen Mindereinnahmen in der aktuellen Krisensituation durch Kredite ausgleicht, ist aus unserer Sicht unvermeidlich und sinnvoll. Bei Ausgaben zur Wirtschaftsstabilisierung zu sparen oder sogar Steuern zu erhöhen wäre in der aktuellen Situation kontraproduktiv.“ Die IHK fordert die Landesregierung aber auf, nach einer Rückkehr zur Normalität schnellstmöglich einen Ausgleich des Haushalts anzustreben. René Quante, Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Steuerzahlerbundes, kritisiert die Landesregierung dafür, die Schuldenschleusen zu öffnen und Haushaltsrücklagen von fast zwei Milliarden Euro nicht aufzubrauchen, bei denen Finanzministerin Ahnen beteuerte, diese werde das Land auch 2021 nicht anrühren und seien daher „keine Rücklagen für Wahlkampf-Versprechen“. Quante schimpft dennoch: „ Wer Rücklagen in Krisenzeiten nicht nutzt, sondern lieber auf neue Kredite setzen will, verstößt gegen die sich aus der Schuldenbremse ergebende Pflicht zur Konsolidierung.“ Auch die Opposition im Mainzer Landtag äußerte Kritik. Christof Reichert (CDU) sagte, die Landesregierung setze Transparenz und Haushaltsklarheit aufs Spiel. Es gebe Nachholbedarf darin, Unternehmen zu fördern. AfD-Fraktionschef Uwe Junge monierte: „Der vorgestellte Nachtragshaushalt erscheint wenig konkret. Auf Kosten der kommenden Generationen wird sehr viel Geld in die Hand genommen, um Maßnahmen auf Pump zu finanzieren, deren Wirksamkeit zur Rettung der Wirtschaft fraglich erscheinen.“ Als Beispiel nannte er die erneuerbaren Energie. Ob die Aufhebung der Schuldenbremse für Aufgaben wie ÖPNV, Gigabit-Ausbau oder Solaranlagen auf Carports verfassungskonform sei, werde die AfD hinterfragen, kündigte Junge an.