Ruhender Verkehr : Parken im Zentrum von Wittlich: Auswertung läuft

Wittlich Die Verwaltung untersucht die Situation auf den großen Parkplätzen im Stadtgebiet. Ergebnisse werden für die Zeit nach den Sommerferien erwartet.

() Ein ständig voller Parkplatz in der Wittlicher Kurfürstenstraße, auf dem Langzeitparker die Plätze blockieren, auf der einen Seite und unweit davon ein fast leerer Parkplatz Viehmarktplatz: So stellt sich die Situation aus Sicht von vielen Wittlichern in der Oberstadt dar. Auch Michael Scheid, Mitglied der FWG im Wittlicher Stadtrat, brachte das in der Sitzung des Gremiums im November vor (TV vom 24. November 2018).

„Auf dem Parkplatz Kurfürstenstraße wird rege Gebrauch von Tages- und Monatstickets gemacht. Besucher der Stadt finden kaum einen Parkplatz“, fasste Scheid das von ihm beobachtete Verhalten auf dem Parkplatz Kurfürstenstraße in Wittlich damals zusammen. Nach Meinung seiner Fraktion seien die Dauerparker jedoch besser auf dem Viehmarktplatz oder dem Parkplatz am Brautweg aufgehoben. Dort solle die Stadt auf Antrag der FWG Langzeitparkplätze schaffen und den Nutzern dort Plätze zuweisen. So würden mehr Plätze für Kurzzeitparker frei, und es entfiele auch der derzeit sehr rege Parkplatzsuchverkehr am Kurfürstenplatz.

In der Ratssitzung einigten sich schließlich die Fraktionen darauf, im Frühjahr die Parkplatzsituation in der Stadt zu untersuchen.

Wie Stadtpressesprecher Rainer Stöckicht auf TV-Anfrage mitteilt, wurde die „Parkraumuntersuchung inzwischen durchgeführt. Die abschließende Auswertung läuft noch“. Sobald die abschließenden Ergebnisse vorlägen, würden die zuständigen Gremien informiert und eine Entscheidung über den Antrag der FWG herbeigeführt.