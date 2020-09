Landespolitik : Parteitag: AfD warnt vor Schwarz-Grün im Land

Idar-Oberstein Partei fordert Erziehungsgeld, mehr Volksentscheide und nominiert heute einen Trierer als Spitzenkandidaten.

Mehr Volksentscheide, die Rückkehr zum dreigliedrigen Schulsystem und monatlich 500 Euro für Eltern, die ihr Kind bis zum dritten Geburtstag nicht in die Kita schicken: Mit den Forderungen zieht die rheinland-pfälzische AfD in den Landtagswahlkampf 2021. Das Programm zurrte die AfD am Freitag beim Landesparteitag fest. Allerdings kamen nur rund 100 Mitglieder nach Idar-Oberstein, um die Inhalte zu verabschieden. Am Wochenende soll es voller werden, wenn die Partei die Liste wählt, die die AfD in Wahl führt.