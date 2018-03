Personal gesucht: Bahn will 19 000 Leute einstellen

() Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr 19 000 neue Beschäftigte einstellen. „Darunter sind allein über 1000 Lokführer und Lokführer-Azubis“, sagte der neue Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. In der Gesamtzahl enthalten sind 4000 Auszubildende und dual Studierende. Seiler begründete die Einstellungsoffensive mit dem Wachstum und digitalen Ausbau des Konzerns. Zudem gingen viele Mitarbeiter in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Besonders gesucht seien Lokführer, Fahrdienstleiter, Elektroniker, Ingenieure, IT-Experten, Leit- und

Sicherungstechniker, Servicekräfte oder Gleisbauer. „Aktuell fehlen bundesweit mindestens 1200 Lokführer“, sagte der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL), Claus Weselsky. Immer wieder fielen deshalb Züge aus.

(dpa)