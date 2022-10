Seeed-Sänger mit Soloprojekt : Dickes Comeback - Neuer Song von Peter Fox, Konzerte angekündigt

Nach 14 langen Jahren ist Peter Fox wieder mit seinem Solo-Projekt zurück. Der neue Song „Zukunft Pink“ verspricht tanzbaren Reggae-Pop und legendäre Live-Konzerte. Kommt auch ein neues Album?

Er ist wieder da. Nach eineinhalb Jahrzehnten Durststrecke können Fans von Peter Fox sich wieder von fetten Bässen und ohrwurmreifen Texten die Synapsen massieren lassen. Mit seinem neuen Song „Zukunft Pink“ bringt der 51-jährige Köpfe zum Nicken und Beine zum Tanzen. „Alle malen schwarz, ich seh' die Zukunft pink… alles wird gut mein Kind,“ trällert Peter Fox im Refrain und zeigt: „Meine Süßen, Future is now!“

Zukunft Pink Video - Peter Fox schlägt Alter Ego zu Brei

Mit Faustschlägen im Takt zum Beat verprügelt Peter Fox im Musikvideo zu „Zukunft Pink“ sein altes Ich in Androidenform. Wie 2008 im Song „Alles Neu“, in dem Fox noch „sein Studio verbrannte, um die Asche wie Koks zu schnupfen“, macht der Sänger von vornherein klar: Was jetzt kommt ist neu und anders. Mit seiner eigenen Mischung aus Reggae, Dancehall, Pop und Rap ist „Zukunft Pink“ gewohnt peter-foxig mit einer deutlichen Prise frischem Wind. Dafür hat sich Fox Sängerin Inéz Schaefer mitins Boot geholt, die mit stark, weiblicher Deutsch-Rap Attitüde dem Song Feuer unterm Hintern macht.