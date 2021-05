Gesundheit : Im Land bleibt der Impfstoff knapp

Egal ob der Impfstoff von Pfizer-BionTech, Moderna oder Astrazeneca (von links) käme, im Land würden die Verantwortlichen gerne schneller impfen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Mainz 1,5 Millionen Dosen bekommt das Land im Juni. Darüber hinaus kann es kaum planen, lockert aber deutlich mehr.

Geht es ums Impfen, fahren viele Menschen in der Region weiter auf Sicht. Für den Juni rechnet die rheinland-pfälzische Landesregierung fest mit rund 1,5 Millionen Impfdosen. Über den Monat fehle es aber an Klarheit, wie viel Impfstoff komme, weil bislang nur Bestellmengen des Bundes bekannt seien. „Damit können wir als Land und auch die niedergelassenen Ärzte nicht arbeiten. Das ist ein großes Ärgernis“, sagte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) in Mainz. Er sprach davon, dass es bis weit in die Sommerferien hinein mehr Impfwillige als Impfstoff geben werde. „Das Verhältnis wird sich erst bis in den Herbst hinein umkehren“, prophezeite Hoch, der damit deutlich auf die Euphoriebremse trat.

Dennoch war der SPD-Politiker bemüht, auch vorsichtigen Optimismus zu versprühen. Er gehe nach wie vor davon aus, dass das Land allen Rheinland-Pfälzern noch im Sommer ein Angebot zur Impfung machen könne, die es wollen. Angesichts stark gesunkener Infektionszahlen zeigte sich Hoch auch zuversichtlich, dass Geimpfte wie Nicht-Geimpfte in den Ferien verreisen können. „Da scheinen wir auf einem ziemlich guten Weg zu sein“, betonte der Andernacher, der bis Mitte Juni mit Erkenntnissen rechnet, wie sich neue Lockerungen auf die Infektionszahlen auswirken.

In der kommenden Woche will die Landesregierung darüber entscheiden, auf den Corona-Test in der Außengastronomie zu verzichten, mehr Gäste draußen zu erlauben, Freibäder zu öffnen und mehr Menschen bei Kulturveranstaltungen zuzulassen.

Die 7-Tage-Inzidenz an Neuerkrankungen auf 100 000 Einwohner ist rasant gesunken, in Rheinland-Pfalz liegt sie im Schnitt nur noch bei 33,2. Die größten Hotspots liegen momentan – weit von der Region Trier entfernt – in Ludwigshafen (80,7) und Worms (70,6). Dort will die Landesregierung ab der kommenden Woche insgesamt 5000 Impfdosen von Johnson und Johnson bereitstellen, wovon schon eine Spritze vollständigen Corona-Schutz bietet. Kommunen, Sozialarbeiter und das Deutsche Kreuz sollen dort in „Problem-Stadtteile“ gehen, wie Impfkoordinator Daniel Stich es nannte. Er begründete das mit „sozialer Impfgerechtigkeit“.

Von den 1,5 Millionen Impfdosen, die Rheinland-Pfalz dann im Juni bekommt, sollen rund 500 000 an die Impfzentren gehen und eine Million an Haus- oder Betriebsärzte. Mehr als 410 000 Menschen, die sich bereits registriert haben, warten in der Priogruppe 3 noch auf einen Impftermin. Hoch hofft, dass die Wartenden bis Ende Juni darüber Klarheit haben, wann sie den ersten Piks gegen Corona bekommen. Ein Versprechen dazu wollte er aber nicht abgeben.

Erneut betonte er, dass trotz Aufhebung der Priorisierung am 7. Juni diejenigen zuerst geimpft werden, die sich bis zu dem Tag auch für eine Impfung registriert haben. „Keiner muss sich dann in einem noch größeren Topf wieder hinten anstellen.“ Bei Anmeldungen ab dem 7. Juni falle die Reihenfolge nach Priogruppen weg. Eine Ausnahme gelte dann nur noch für über-70-Jährige, „die wir immer noch mit einer gewissen Priorisierung vorziehen würden“, so der Minister.

Die Impfreihenfolge aufzuheben, stößt bei der Landesregierung auf gewissen Widerstand. Impfkoordinator Daniel Stich warnte vor zu hohen Erwartungen, die mit der Aufhebung der Priorisierung und auch mit Impfangeboten für Kinder ab 12 Jahren verbunden sei. „Die Hoffnungen korrespondieren nicht mit den Impfstoffmengen, die uns zur Verfügung stehen“, sagte er. Bei Kindern und Jugendlichen setze das Land darauf, diese vor allem von niedergelassenen Ärzten impfen zu lassen.

Inzwischen sind in Rheinland-Pfalz rund 2,4 Millionen Menschen und damit mindestens 40,1 Prozent der Bevölkerung wenigstens einmal geimpft worden. Bei Zweitimpfungen liegt das Land bei einer Quote von 17,9 Prozent. Dass Rheinland-Pfalz bei den Erstimpfungen weit hinter Spitzenreiter Saarland liegt, wo schon 45,4 Prozent aller Einwohner die erste Spritze gegen Corona bekommen haben, führt Gesundheitsminister Hoch auf Impfstoffsonderlieferungen zurück.