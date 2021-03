Coronavirus : Schwangere werden nicht geimpft, aber ...

Impfgrafik Foto: TV/Grafik

Trier ... ihre Kontaktpersonen dürfen sich ab heute für die Corona-Impfung anmelden. Auch Angehörige von Pflegebedürftigen können sich registrieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Wientjes

Fast wäre Fritz Roth am Freitagmorgen gegen Corona geimpft worden. Fast. Der 64-jährige Trierer hatte sich vergangenen Samstag über die Internetseite www.impftermin.rlp.de für einen Impftermin registrieren lassen und, wie er sagt, innerhalb von einer halben Stunde auch einen zugeteilt bekommen. Als Grund, warum er sich und seine Frau für die Impfung angemeldet hat, gibt er an, chronisch krank zu sein. Er habe gelesen, dass sich chronisch Kranke in Rheinland-Pfalz impfen lassen können, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich wollte mir keine Impfung erschleichen und wollte mich auch nicht vordrängeln“, sagt Roth. Allerdings war zu dieser Zeit die Anmeldung für chronisch Kranke noch gar nicht möglich, sondern erst ab diesem Samstag.

Als Roth und seine Frau am Freitagmorgen zum Impfzentrum in Trier kommen, werden sie abgewiesen. Chronisch Kranke würden noch nicht geimpft, sei ihnen mitgeteilt worden. Und offenbar konnte Roth am Impfzentrum auch nicht nachweisen, dass er chronisch krank ist.

Auf die Frage warum er dann überhaupt einen Termin über das Online-Portal der Landesregierung erhalten habe, sei ihm gesagt worden, das läge an dem System, sagt Roth. Möglicherweise hat er bei der Anmeldung einen Fehler gemacht. Roth wollte wissen, was mit dem Impfstoff geschehe, der für ihn und seine Frau für den Tag reserviert sei. Antwort: Der werde schon verimpft.

Ein Sprecher der für das Impfzentrum zuständigen Stadtverwaltung Trier sagte, dass man sich bemühe, nicht verimpften Impfstoff Angehörigen der momentan berechtigten Gruppe am gleichen Tag zu verabreichen. Gelinge das nicht, werde der Impfstoff gelagert und das dem Gesundheitsministerium mitgeteilt. Die dann gelagerte Menge werde dann in der kommenden Woche bei der Impfstofflieferung abgezogen.

Seit 27. Dezember laufen die Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz. Begonnen wurde mit den Bewohnern von Pflegeheimen. Mittlerweile ist die Gruppe der Impfberechtigten nach und nach erweitert worden.

Wir listen noch einmal auf, wann wer dran ist und wie man zu seinem Impftermin kommt.

Wie kann ich einen Impftermin vereinbaren?

„Prüfen Sie zunächst, ob Sie zur Gruppe der Personen gehören, die bereits in den Impfzentren geimpft werden können“, heißt es auf der Internetseite www.corona.rlp.de. Wer

zu den impfberechtigten Personen gehört, kann sich dann bei der zentralen Terminvergabestelle des Landes unter www.impftermin.rlp.de oder unter der Telefonnummer 0800/57 58-100 von montags bis freitags von 7 bis 23 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr registrieren.

Wer kann sich derzeit impfen lassen?

Personen ab 80 Jahren, Pflegekräfte, Ärzte, Mitarbeiter von Pflegeheimen und Krankenhäusern, Zahnärzte und niedergelassene Ärzte sowie deren Praxismitarbeiter ebenso wie Physiotherapeuten und Personal aus körpernahen Dienstleistungen wie Friseure können sich für einen Impftermin anmelden. Auch Mitarbeiter in stationären Einrichtungen für geistig behinderte Menschen und in ambulanten Pflegediensten, die regelmäßig geistig behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen.

Ebenso wie Mitarbeiter von Gesundheitsämtern und wie Beschäftigte in Krematorien, in Obdachlosenheimen, Asylbewerberheimen und in der Kindertagesbetreuung. Auf der Liste der priorisierten Impfberechtigten stehen auch Erzieher, Tagesmütter und Personal in Kinderheimen, ebenso Lehrer und Beschäftigte in Grund- und Förderschulen.

Wann können sich vorerkrankte Menschen impfen lassen?

Ab diesen Samstag können sich chronisch Kranke registrieren lassen und zwar dann, wenn sie unter anderem folgenden Krankheiten haben: Trisomie 21, Demenz, geistige Behinderung, bipolare Störung, Schizophrenie oder schwere Depression. Ebenso gehören Krebserkrankungen dazu wie auch Mukoviszidose, schwere chronischen Lungenerkrankungen, Diabetes mellitus, Leberzirrhose, chronische Nierenerkrankungen und Adipositas, die zu einer Impfung berechtigen. Laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsministerium können sich auch Personen, bei denen Ärzte „ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2“ bescheinigen, anmelden.

Können sich auch Schwangere impfen lassen?

Nein. Die Ständige Impfkommission empfiehlt derzeit nicht, dass alle Schwangeren gegen Covid-19 geimpft werden. Grund: Es liegen noch keine ausreichenden Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung in der Schwangerschaft vor. Zwar haben die meisten Schwangeren und Babys, die sich mit Sars-Cov2 infizieren, keine oder nur milde Symptome. Doch das Risiko für Schwangere nach einer Infektion auf einer Intensivstation behandelt zu werden und auch invasiv beatmet zu werden, ist laut Studien signifikant höher. Um Schwangere trotzdem zu schützen, können diese bis zu zwei enge Kontaktpersonen benennen, die sich „mit hoher Priorität“ impfen lassen können. Ab Morgen sollen sich diese Kontaktpersonen in Rheinland-Pfalz für eine Impfung anmelden können. Sie können sich auf der Internetseite www.impftermin.rlp.de einen Vordruck herunterladen.

Dieser muss von der Schwangeren unterschrieben und zum Impftermin im Impfzentrum von der jeweiligen Kontaktperson vorgelegt werden. Laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsministerium ist das Impfzen­trum berechtigt, gegebenenfalls nach einem Nachweis der Schwangerschaft zu fragen. „Die Kontaktpersonen sollten beispielsweise die Kopie des Mutterpasses oder der Schwangerschaftsbescheinigung bereithalten“, rät das Ministerium.

Können sich auch Angehörige von Pflegebedürftigen impfen lassen?

Ja. Pflegebedürftige können bis zu zwei enge Kontaktpersonen benennen, die sich impfen lassen können. Voraussetzung sei, so das Ministerium, dass die pflegebedürftige Person nicht in einer Einrichtung lebt. Der Pflegebedürftige muss über 70 Jahre alt sein. Zum Impftermin müssen die Kontaktpersonen einen aufgefüllten und von der pflegebedürftigen Person oder deren Vertreter unterschriebenen Vordruck vorlegen.