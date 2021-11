Corona: Fragen & Antworten : Wer soll, wer darf jetzt eine Booster-Impfung erhalten?

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert Auffrischungsimpfungen für alle, die Kassenärzte und der Hausärzteverband sind dagegen: Eine Woche vor einem Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Lage liegen die geschäftsführende Bundesregierung und die Ärzte weit auseinander. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Tim Braune, Jan Drebes, Birgit Marschall und Jana Wolf

Wie sieht die aktuelle Lage aus?

Das Robert-Koch-Institut meldete am Dienstag 10 813 Corona-Neuinfektionen. Da waren 340 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Ansteckungen pro 100 000 Einwohner ging leicht auf 153,7 zurück von 154,8 am Vortag, vor einer Woche lag sie bei 113. Allerdings sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar, weil am Montag in vielen Teilen Deutschlands Feiertag war.

Für wen empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Booster-Impfung bis Jahresende?

Über 70-Jährige, Immungeschwächte, das medizinische und pflegerische Personal sowie alle, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson einmal geimpft worden sind, sollten sich nach der Stiko-Empfehlung bis zum Jahresende eine Auffrischungsimpfung holen – insgesamt sind dies rund 15 Millionen Menschen. „Wichtig ist, dass jetzt nicht jeder eine Auffrischungsimpfung anfragen sollte, um die Praxen nicht zu verstopfen. Zuerst sind die über 70-Jährigen dran, genauso wie Menschen mit Vorerkrankungen oder Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor“, sagte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Die Booster-Impfung ist frühestens ab dem sechsten Monat nach der zweiten Impfung sinnvoll.

Diskutiert die Stiko über Booster-Impfungen für alle?

Ja. Stiko-Chef Thomas Mertens erklärte am Dienstag, in der Kommission werde darüber diskutiert, ob es aus epidemiologischer Sicht sinnvoll sein könnte, allen Bürgern die Auffri schung zu empfehlen. Mertens wies auf das „Modell Israel“ hin, wo eine Mehrheit der Bürger bereits eine Drittimpfung erhalten hat, woraufhin das Land jetzt seine Pforten wieder für Touristen geöffnet hat. Eine baldige Entscheidung sei aber nicht zu erwarten.

Wofür plädieren die Gesundheitsminister?

Die Booster-Impfung solle „grundsätzlich allen Personen angeboten werden, die diese nach Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss der ersten Impfserie wünschen“, heißt es in dem Entwurf von Spahns Ministerium für die bevorstehende Gesundheitsministerkonferenz, die am Donnerstag und Freitag im bayerischen Lindau stattfindet. Eine Auffrischungsimpfung für alle Menschen ab 60 empfehlen auch die Gesundheitsminister der Länder.

Was wünschen sich dagegen die Kassenärzte?

Eindringlich appellierte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, am Dienstag an die Politik, nicht jede Woche neue Botschaften an die Bürger zu senden. Das führe nur zu Verunsicherungen. Die Ärzte hielten sich an die Stiko-Empfehlungen und diese sollten der Maßstab für alle bleiben. Noch gebe es zwar keinen Ansturm auf die Arztpraxen, aber es könnte wertvolle Zeit verloren gehen, weil die Ärzte Patienten mühsam erklären müssten, warum sie noch keine Booster-Impfung bekämen. „Es ist jetzt richtig, die zu impfen, die es am ehesten brauchen, und nicht die, die am schnellsten laufen können“, sagte auch Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Die größten Anstrengungen müssten den Alten- und Pflegeheimen gelten. Die Fehler des letzten Jahres dürften nicht wiederholt werden. In einem Heim in Brandenburg waren zuletzt zahlreiche doppelt geimpfte Bewohner nach einer eingeschleppten Covid-Infektion gestorben.

Kann das Gesundheitssystem noch kollabieren?

Nach Ansicht des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach droht diese Gefahr auch zum jetzigen Zeitpunkt. „Obwohl bereits viele Menschen geimpft sind, kann es immer noch zu einer Überlastung der Krankenhäuser kommen. Erste Intensivstationen sind bereits am Limit“, sagte er. Tatsächlich hatten etwa Intensivmediziner der Berliner Charité Alarm geschlagen. „Für geselliges Beisammensein in der Vorweihnachtszeit bedeutet das nichts Gutes. Deswegen sollten jetzt Restaurants, Kinos und andere Einrichtungen strenge 2G-Vorschriften durchsetzen und die Länder rasch die Booster-Impfung für Ältere ermöglichen“, rät Lauterbach.

Braucht es eine Impfpflicht für das Personal in Kliniken und Pflegeheimen?

KBV-Chef Gassen, ansonsten eher ein Vertreter eines liberalen Kurses, hält eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegepersonal für nötig. Diese sei berechtigt, obwohl er generell gegen eine Impfpflicht sei, sagte Gassen. Zumindest sollte nicht-geimpftes Personal keinen Kontakt mehr zu Patienten haben. Eine Impfpflicht sei aber eine politische Entscheidung. Auch Lauterbach sprach sich dafür aus. In Rheinland-Pfalz müssen sich ab kommendem Montag alle ungeimpften Mitarbeiter in Kliniken und Heimen täglich testen.

Werden Impfzentren wieder aufgemacht?

In der Debatte um eine Wiedereröffnung großer Corona-Impfzentren wirft die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer Spahn einen Schlingerkurs vor. „Der jetzt nur noch geschäftsführende Bundesgesundheitsminister macht eine Rolle rückwärts. Im Frühherbst hat er noch für das Schließen der Impfzentren votiert und die Bundesförderung dafür seit dem 30. September auslaufen lassen“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. Anfang der Woche hatte sich Spahn dann für ein Wiederhochfahren der Impfzentren ausgesprochen.

Wie blicken Wirtschaftsverbände auf die Corona-Entwicklung?

„Die Corona-Pandemie ist weiter eine Belastung für die deutsche Wirtschaft. Das zeigt die jüngste DIHK-Umfrage“, sagte der Trierer Peter Adrian, Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). „Ein erneuter Corona-Winter würde dem Erholungsprozess in den Betrieben einen herben Rückschlag versetzen“, warnte er.

Was passiert in den Ländern?

Das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg zieht voraussichtlich ab diesem Mittwoch die Zügel straffer an. Dann könnte die sogenannte Warnstufe ausgerufen werden. Die zweite von drei Alarmstufen tritt ein, wenn auf den Intensivstationen im Land den zweiten Werktag in Folge mehr als 250 Covid-19-Patienten behandelt werden. In der Warnstufe 3 müssen ungeimpfte und nicht-genesene Bürger bei vielen Veranstaltungen, Restaurant-, Messe- oder Kinobesuchen, aber auch beim Vereinssport in geschlossenen Räumen einen aktuellen PCR-Test vorlegen.

Wie kann die angespannte Situation in den Krankenhäusern verbessert werden?