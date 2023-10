Ängste der Schüler ernste nehmen Angriff auf Israel: So werden rheinland-pfälzische Lehrer auf Schülerfragen vorbereitet

Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz werden vom Pädagogischen Landesinstitut (PL) mit aktuellen Informations- und Unterstützungsmaterial zur Situation in Israel versorgt. Bereits am Wochenende hat das PL damit begonnen, aktuelles Material zusammenzustellen, um es auf dem Bildungsserver zu veröffentlichen. Das teilt das rheinland-pfälzische Bildungsministerium (BM) auf Anfrage der Rhein Zeitung mit.