Saarland : Saarland-Wahl: Anke Rehlinger ist neue Saar-Ministerpräsidentin (Update)

Saarbrücken Knapp einen Monat nach der Landtagswahl im Saarland steht die neue SPD-Alleinregierung in den Startlöchern. Zum Auftakt wählten die Abgeordneten im Landtag Regierungschefin Anke Rehlinger ins Amt.

Die SPD-Politikerin Anke Rehlinger ist neue Ministerpräsidentin des Saarlandes. Die bisherige saarländische Wirtschaftsministerin wurde am Montag im Saarbrücker Landtag im ersten Wahlgang zur Nachfolgerin von Tobias Hans (CDU) gewählt. Die 46-Jährige wird eine SPD-Alleinregierung führen, nachdem sie bei der Landtagswahl vor rund vier Wochen die absolute Mehrheit für ihre Partei geholt hatte. Sie ist die erste SPD-Ministerpräsidentin an der Saar.

In der geheimen Wahl am Montag erhielt Rehlinger drei Stimmen mehr als die SPD Sitze im neuen Landtag hat. „Es wurden 51 Stimmen abgegeben. Davon 32 mit Ja, 19 Nein-Stimmen und keine Enthaltung“, sagte Landtagspräsidentin Heike Becker (SPD). Rehlinger nahm die Wahl an. „Ich nehme die Wahl an, bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit diesem Haus“, sagte sie. Anschließend wurde die neue Ministerpräsidentin vereidigt.