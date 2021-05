Bildung : Wenn der Staatdein Geld nicht haben will ...

Ingo Markovic. Foto: privat/Melanie Reuss

Trier Kuriose Geschichte eines 44-jährigen Trierers.

Nichts ist einfacher, als Geld loszuwerden. Vor allem den Staat wird man ja wohl nicht lange bitten müssen, das was ihm gehört, zurückzunehmen. Würde man denken. Doch weit gefehlt. „Ich versuche seit 14 Monaten, 10 000 Euro an die Bundesrepublik Deutschland zurückzuzahlen aber niemand will mein Geld haben“, sagt Ingo Markovic, ein 44-jähriger Social Media-Manager aus Trier, der gerne seine Studienschuld begleichen würde. Für sein Jura-Studium hatte er Bafög bekommen und die Zahlung gestundet. Nun hätte er genug Geld, um sich auf einen Schlag von allen lästigen Altlasten zu befreien – und wird es einfach nicht los.

Zuständig für das Darlehen ist das Bundesverwaltungsamt. „Die erreiche ich jetzt seit 14 Monaten nicht“, sagt Markovic. Und er habe es auf allen Kanälen probiert. Ganz klassisch mit der Post per Einschreiben. Zudem per Telefon. „Da habe ich nie jemanden erreicht“, sagt er – obwohl er mehrfach bis zu 30 Minuten in der Leitung verbrachte. Und auch per E-Mail. Ohne Erfolg.

Also wartete er. Im Frühjahr kam schließlich noch immer ein Bescheid ins Haus geflattert, mit dem er einen neuen Antrag auf Stundung stellen konnte – oder eben nicht. Doch dieses Jahr: bisher keine Post vom Bundesverwaltungsamt.

Also nahm er sich vergangene Woche vor, auf anderem Weg zum Ziel zu kommen und versuchte es bei übergeordneten Behörden. Als erstes beim Bundesinnenministerium. Bis ins Vorzimmer von Horst Seehofer habe man ihn verbunden. Doch dort sagte man ihm, das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz sei zuständig. Auch da landete er im Vorzimmer der Ministerin. „Wir sind nur zuständig für die Auszahlung“ – nicht aber für die Rücknahme des Geldes, habe man ihm mitgeteilt und ihn ans Bundesministerium für Bildung verwiesen. Dieses leitete ihn dann endlich an eine zentrale Auskunfts- und Beschwerdestelle weiter – und er fühlte sich dem Ziel ganz nah. Doch als er nach langer Warteschleife jemanden am Apparat hatte, verwies der ihn wieder dahin zurück, wo alles begonnen hatte: ans Bundesverwaltungsamt, das seit 14 Monaten nicht reagiert.

Also wandte er sich an unsere Zeitung, in der Hoffnung, dass die ihm helfen kann, sein Geld loszuwerden. Kurz nach dem Interview unternahm der Social Media-Spezialist einen letzten Versuch und postete seine Story beim Instagram-Account des Bundesamts – mit dem Hinweis, dass er inzwischen nur noch den Weg über die Presse sehe. Und siehe da: Inzwischen hat die zuständige Fachabteilung den Eingang seines Anliegens bestätigt. In den kommenden Tagen werde er eine Nachricht erhalten. Geht doch!

Aber warum nicht schneller? Und warum ging das nur via Instagram? Beim Versuch, jemanden über die Bafög-Hotline des Amtes zu erreichen, scheitert auch die Presse. Drei Versuche, kein Durchkommen. Die Webseite weist auch darauf hin, dass es wegen Arbeiten an der Telefonanlage „zu Einschränkungen bei der telefonischen Erreichbarkeit kommen“ kann. Das kann ja mal passieren, aber 14 Monate lang? Pressesprecherin Sabine Lang geht sofort ans Telefon. Der Fall ist ihr wegen Markovics Instagram-Story gleich ein Begriff. „Wir können uns das nicht erklären“, sagt sie. Und das Einschreiben oder die E-Mails? Solche Details eines Falls darf sie nicht besprechen.

Aber egal. Das Problem ist ja jetzt gelöst. Und Markovic wird sein Geld bald los. Doch halt! Was steht da auf der Seite? Wegen des Coronavirus’ könne es in Bafög-Fragen „zu erheblich längeren Bearbeitungszeiten“ kommen.