Landes-CDU : Bekommt die Landes-CDU eine Generalsekretärin?

Mainz Gerd Schreiner tritt nach Wahlniederlage zurück – Ellen Demuth gilt als Kandidatin für die Nachfolge.

(flor/cza) Die rheinland-pfälzische CDU braucht für ihren angestrebten Neuanfang nach der Wahlniederlage einen neuen Generalsekretär – oder eine Generalsekretärin? Der bisherige Chefmanager Gerd Schreiner kündigte auf einem kleinen Parteitag seinen Rücktritt zum 1. Mai an. Parteikreise handeln die Landtagsabgeordnete Ellen Demuth aus Linz als eine heiße Kandidatin für die Nachfolge. Doch auch ein anderer Name fällt oft: Johannes Steiniger, Bundestagsabgeordneter aus Bad Dürkheim. „Wer den Anspruch hat, den Ministerpräsidenten zu stellen und mit 27,7 Prozent aus dem Wahlabend geht, kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagt Gerd Schreiner. „Es ist gut, wenn ein neuer Besen kommt, denn die kehren manchmal gut. Ich werde meinen Nachfolger oder meine Nachfolgerin mit vollen Kräften unterstützen“, erklärte Schreiner. Doch wer hat die besten Karten auf das Büro in der Mainzer Rheinallee?

Für Demuth sprechen die Ausführungen von Marcus Höreth, Politikwissenschaftler an der TU Kaiserslautern, der Gastredner beim Landesparteiausschuss in Mainz war. Teilnehmer bestätigen, dass weite Teile einer Pressemitteilung der Partei auf seinen Vortrag zurückgehen. Darin heißt es: „Es gehe darum, junge Wähler, insbesondere Frauen in urbanen Räumen, wieder für die CDU zu begeistern und Senioren zurückzugewinnen.“ Demuth hat das Potenzial vor allem jüngere und weibliche Personen anzusprechen. Auch bei Grünen ist sie mit ihren Themen anschlussfähig, könnte der CDU langfristig eine Koalitions- und damit Machtoption sichern. Was gegen Demuth spricht: In der Landespartei ist sie eher unbeliebt. Beim Nominierungsparteitag kassierte sie eines der schwächsten Ergebnisse. Für viele erzkonservative, ist die vergleichsweise moderne 39-Jährige eine Zumutung.