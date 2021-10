Parteien : Lektionen in Demut

IRREL Beim Bezirksparteitag der CDU haben die Delegierten mit großer Mehrheit Moritz Petry als Vorsitzenden im Amt bestätigt. Dieser hatte folglich Grund zur Freude, wozu es ansonsten aber eher wenig Anlass gab.

Als wäre die Lage nicht schon schlimm genug, macht dann zwischen den einzelnen Wahlvorgängen auch noch der Spielstand des zeitgleich stattfindenden DFB-Pokalspiels zwischen Bayern München und Mönchengladbach die Runde. Die Borussen führen zum Ende der ersten Halbzeit mit drei zu null. Für erfolgsverwöhnte Anhänger der Münchener ein schlimmer Abend. Das kann passieren, wenn man den Gegner unterschätzt oder aber nur halbherzig an die Sache rangeht.

Die Delegierten des CDU-Bezirksparteitags wissen das nur zu gut. Erst die verlorene Landtagswahl, dann das historisch schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl und vor wenigen Tagen musste dann auch noch der abgewählte CDU-Landrat des Kreises Trier-Saarburg seinen Posten an einen Widersacher übergeben. Vom ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Steier, der vor wenigen Tagen seinen letzten Arbeitstag in Berlin hatte und sich jetzt, wie er sagt, erst mal einen neuen Job suchen muss, ganz zu schweigen. Alles in allem also ein recht verkorkstes Jahr.

Zum Abschluss der Versammlung in der Irreler Gemeindehalle dann die tröstende Erkenntnis für die offensichtlich recht große Schnittmenge aus CDU-Mitgliedern und Bayern-Fans. Und die kommt von Moritz Petry. „Es steht schlecht für die Bayern“, sagt er, als das vierte Gegentor fällt. „Von daher hat es sich gelohnt, dass wir heute Abend nicht das Spiel geschaut, sondern Politik gemacht haben.“

Gelohnt hat es sich in der Tat. Vor allem für Moritz Petry, der an diesem Abend mit knapp 95 Prozent der Stimmen erneut zum Bezirksvorsitzenden gewählt wird. Und auch Steier kann nach der verlorenen Bundestagswahl zumindest einen kleinen Erfolg für sich verbuchen. Gemeinsam mit Gordon Schnieder (Vulkaneifel) und Karina Wächter (Bernkastel-Wittlich) wird auch er als einer der drei stellvertretenden Bezirksvorsitzenden im Amt bestätigt. Gleiches gilt auch für einen Großteil der insgesamt 15 Beisitzer sowie für Schatzmeister Thorsten Wollscheid. Und der hat immerhin eine der wenigen guten Nachrichten an diesem Abend. Die Kasse des Bezirksverbands ist gut gefüllt. Gut 50 000 Euro sind laut Wollscheid aktuell auf dem Konto. Das ist doch schon mal was.

Ansonsten aber dominiert bei dem Treffen der knapp 160 Delegierten die einhellige Meinung, dass es so nicht weitergehen kann. Nicht weitergehen darf. „Für was stehen wir denn eigentlich?“, fragt sich Christian Baldauf und kritisiert, dass in seiner Partei meist die Personalfragen wichtiger seien als die inhaltliche Auseinandersetzung. „Wir müssen unseren Markenkern definieren, zu einem Ergebnis kommen und erst danach die Köpfe wählen“, so der Chef der Landtagsfraktion. „Vielleicht haben wir einfach vergessen, auch mal wieder richtig zu diskutieren und uns auch mal zu streiten“, sagt Baldauf und weist in diesem Zusammenhang auch auf die Frist zur Einreichung von Anträgen für den Bezirksparteitag hin. Diese endete nämlich bereits Anfang Oktober, also mehr als drei Wochen vor dem Treffen der Delegierten. Was für Baldauf dafür spricht, dass man bei Veranstaltungen wie dieser Diskussionen oder Ausein­andersetzungen mit Anträgen doch lieber aus dem Weg gehe.

Anträge liegen also auch diesmal keine vor. Dafür aber entwickelt sich im Lauf der Veranstaltung unter dem Tagesordnungspunkt Aussprache dann doch so etwas wie eine Diskussion. Einige der Delegierten melden sich zu Wort, machen ihrem Ärger Luft, der sich vor allem gegen die übergeordneten Parteiebenen bis hin zur Bundesspitze richtet.

„Ich kann ja auf der Kreisebene nur dann etwas bewirken, wenn ich wenigstens den Hauch von Gefühl habe, dass die über mir mich überhaupt wahrnehmen“, sagt Markus Franzen, Mitglied des CDU-Gemeindeverbands Saarburg-Kell. Ähnlich sieht das auch Lutwin Ollinger vom Kreisvorstand Trier-Saarburg. Die Basis sei bei der Aufstellung des Kanzlerkandidaten völlig übergangen worden, sagt Ollinger. Während Uschi Wilmsen vom Kreisvorstand Bitburg-Prüm als „große Merkel-Anhängerin“ der nun scheidenden Bundeskanzlerin vorwirft, dass diese es in den vergangenen drei Jahren versäumt habe, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aufzubauen.

