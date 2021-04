Gesundheit : Die psychischen Folgen von Corona

Trier Immer mehr Kinder und Jugendliche müssen behandelt werden, weil ihre Seele leidet. Die Pandemie hat die Probleme verstärkt. Experten warnen.

Für Eltern sei es aber oft sehr schwierig zu erkennen, ob es sich um eine normale Entwicklung des Kindes handelt oder bereits um eine behandlungsbedürftige Störung. Wegen der Schulschließungen und des Wegfalls des ständigen Präsenzunterrichts falle es auch Lehrern schwer, jeden einzelnen Schüler im Blick zu halten und damit eventuell frühzeitig krankhafte Veränderungen der Psyche festzustellen, so Kleis. Bereits vor der Pandemie habe sich der Anteil junger Menschen aus Rheinland-Pfalz, die eine psychotherapeutische Behandlung gebraucht haben, vom Jahr 2009 bis 2019 fast verdoppelt. Rund 37 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hätten 2019 eine Psychotherapie erhalten. „Einer von 26 jungen Menschen in Rheinland-Pfalz erhält eine Psychotherapie. Man könnte auch sagen, dass etwa ein Kind pro Schulklasse therapiebedürftig ist“, rechnet Kleis vor.

Das sehen auch Jungpolitiker so. „Die junge Generation verliert langsam die Geduld mit der schleppenden Bewältigung der Corona-Pandemie. Digitaler Unterricht, Dauer-Lockdown, das Ausbleiben von Treffen mit Freunden, fehlende Perspektiven für 2021. Alle Maßnahmen der Corona-Krise treffen die junge Generation besonders hart“, mahnt der Landesvorsitzende der Jungen Union (JU), Jens Münster. Alles, was das Leben junger Menschen ausmache, sei seit mehr als einem Jahr nicht mehr erlaubt. „Das ist für die junge Generation ein ganz großes Problem.“ Der JU-Landeschef fordert, dass die Entwicklung der psychischen Gesundheit bei jungen Menschen stärker in den Fokus der Politik rückt. „Es gibt kaum Entscheidungsträger um die 20 oder um die 30, denn die meisten Entscheidungsträger im politischen Umfeld sind Herren und Damen um die 60. So fühlen sich viele junge Menschen überhaupt nicht eingebunden in die Bewältigung der Pandemie für ihre Generation.“