Coronavirus : Weitere eine Million Bürger sollen ab Mai geimpft werden

Foto: dpa/Matthias Bein

Trier Die Impfungen in Rheinland-Pfalz schreiten voran. Ab Freitag können sich eine Million weitere Bürger zur Impfung anmelden. Wer zu dieser Gruppe gehört und wann es mit den Pieksen losgehen soll.

Von Bernd Wientjes

Zwar hält Rheinland-Pfalz faktisch noch weiter an der Impfpriorisierung fest. Doch mit der kompletten Öffnung der dritten, vorletzten, Priorisierungsgruppe ab Freitag besteht für einen Großteil der Bürger die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) geht davon aus, dass sich gut eine Million Rheinland-Pfälzer registrieren können und dass die ersten Impfungen voraussichtlich ab Ende Mai stattfinden werden. Zusätzlich zu den fast 400 000 Personen, die nach ihrer Registrierung derzeit noch auf einen Termin in einem der 32 Impfzentren im Land warten. Neben allen Lehrkräften an den weiterführenden Schulen sowie dem dort beschäftigten Personal können sich ab Freitag auch Beschäftigte in Lebensmittelgeschäften für die Impfungen registrieren.

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) kündigte gestern an, dass die bis 15. Mai ihre Erstimpfung erhalten sollen. Anders als vom Philologenverband gefordert, ist derzeit nicht daran gedacht, dass auch Schüler geimpft werden. Was auch daran liegt, dass derzeit in Deutschland keiner der gelieferten Impfstoffe für Kinder unter 16 Jahren zugelassen ist.

Zusätzlich zu dem Schulpersonal und Verkäufern in Lebensmittelgeschäften wird nun auch Menschen mit Vorerkrankungen wie Herzinsuffizienz, Diabetes, HIV und Asthma eine Impfung angeboten. Impfberechtigt seien zudem jeweils bis zu zwei Kontaktpersonen dieser Erkrankten. Impfberechtigt sind laut Landesregierung außerdem auch Personen, die in Einrichtungen und Unternehmen der „Kritischen Infrastruktur“ tätig sind. Dazu zählten laut Bundesvorgaben beispielsweise Apotheken, Ernährung, Wasser- und Energieversorgung, Transport- und Verkehr, Verfassungsorgane, öffentliche Verwaltung und auch Medien. Auch Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren können sich für die Impfungen anmelden.

Vorrangig geimpft werden sollen zunächst alle bereits registrierten über 70-Jährigen, Pflegebedürftigen, deren Kontaktpersonen sowie die von Schwangeren. Zum Teil warten Angehörige dieser Priorisierungsgruppe seit Wochen auf einen Termin, wie TV-Leser Eberhard Kohl aus Wittlich. Er habe sich Mitte März für eine Impfung angemeldet,

Anfang April habe er per Mail die Mitteilung erhalten, dass er voraussichtlich Mitte Mai mit der Zuweisung eines Impftermins rechnen könne. Kohl befürchtet, dass durch die weitere Öffnung der priorisierten Gruppe Chaos entstehen und bereits registrierte Impfwillige möglicherweise noch länger auf ihren Termin warten müssen.

Die Gesundheitsministerin verwies darauf, dass es durch die Erweiterung der Impfberechtigten keine Verdrängung geben soll. Jeder, der sich bereits registriert habe, werde auch zeitnah geimpft. Und alle, die bereits einen Termin für eine Impfung in einem Impfzentrum hätten, könnten sich darauf verlassen, dass dieser auch stattfinde.

Allerdings würden immer öfter fest vereinbarte Termine in Impfzentren, ohne abzusagen nicht wahrgenommen, kritisierte die Gesundheitsministerin. Sie vermutet, dass das mit den zunehmenden Impfungen durch die Hausärzte zusammenhängt. Offenbar würden vor allem in der Altersgruppe der 60- bis 70-Jährige viele Personen sowohl Termine in Impfzentren als auch bei ihrem Arzt machen, wo sie oft schneller geimpft würden.

Die niedergelassenen Ärzte fordern, dass Priorisierung komplett aufgehoben wird. „Die Ärztinnen und Ärzte kennen am besten die Gefährdungspotentiale ihrer Patientinnen und Patienten und handeln dementsprechend verantwortungsbewusst“, sagt der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz, Peter Heinz. Seit Beginn der Corona-Impfungen in den Praxen nach Ostern wurden laut KV bis gestern 108 945 Personen von niedergelassenen Ärzten geimpft. Schutzimpfungen.

In der kommenden Woche könnte sich die Zahl der Impfungen in den Praxen deutlich erhöhen. Mit zwei Millionen Dosen des Impfstoffes vom Hersteller Biontech erhalten die niedergelassenen Ärzte fast doppelt so viel wie bislang pro Woche. „Die Richtung stimmt schon mal, aber es geht noch viel mehr“, sagt KV-Vize Andreas Bartels.