Coroavirus : In Rheinland-Pfalz geschlossen, im Nachbarland geöffnet

Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Trier Warum Blumen- und Buchläden genau wie Fahrschulen hierzulande dicht bleiben müssen, aber woanders nicht. Viele Ausnahmen trotz bundesweiten Lockdowns.

Bund und Länder haben sich am Sonntag auf einen bundesweiten Lockdown geeinigt. Seit gestern ist das öffentliche Leben in ganz Deutschland runter gefahren. Die Regeln dafür sollten überall gleich sein. Sollten. Denn beim Blick auf die einzelnen Corona-Verordnungen der Länder zeigen sich doch einige Unterschiede. Geschäfte, die in Rheinland-Pfalz geschlossen sein müssen, dürfen in anderen Bundesländern öffnen.

Ein Beispiel sind auch die Fahrschulen. In Rheinland-Pfalz müssen sie ihren Betrieb ab heute weitestgehend einstellen. In Baden-Württemberg dürfen Fahrschulen weiter theoretischen und praktischen Unterricht anbieten. Man habe sich an die Beschlüsse von Bund und Ländern am Sonntag gehalten, heißt es dazu aus dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium. „Analog zum Einzelhandel und vielen Dienstleistern sind auch Fahrschulen in Präsenz nicht zugelassen“, sagt eine Sprecherin des zuständigen Verkehrsministeriums in Mainz. Theoretischer Unterricht über Videosysteme sei allerdings möglich genau wie die Ausbildung der Führerscheinklassen C und D sowie Angebote von Bildungsträgern der Berufskraftfahrerqualifikation. Die Fahrschulen sind über das unterschiedliche Vorgehen einzelner Bundesländer irritiert. Er halte nicht viel davon, sagt Bernd Gutweiler, Bezirksvorsitzender des Fahrlehrerverbandes Rheinland. „Dieses Handeln in den einzelnen Bundesländern deckt sich nicht mit der Aussage unserer Bundeskanzlerin.“

Die unterschiedliche Auslegung des Lockdowns macht sich aber nicht nur bei den Fahrschulen bemerkbar. Während in Rheinland-Pfalz ausdrücklich erlaubt ist, Waren bei den zwangsweise geschlossenen Geschäften zu bestellen und auch dort abzuholen, ist das in Baden-Württemberg verboten. Begründung: Man wolle lange Schlangen vor den Geschäften und damit zusätzliche Kontakte unbedingt vermeiden.

Auch gibt es in den einzelnen Bundesländern Vorgaben, welche Geschäfte weiterhin öffnen dürfen und welche nicht. Zum Beispiel Blumenläden. In Rheinland-Pfalz sind diese seit Mittwoch geschlossen. In Nordrhein-Westfalen können die Menschen hingegen Blumen und Gestecke für Weihnachten im Geschäft kaufen. Begründung des dortigen Gesundheitsministeriums: Infektionsschutzmaßnahmen in Blumengeschäften könnten einfacher umgesetzt werden. Einfacher etwa als in Buchläden, weil die Menschen dort zumeist länger verweilten. Daher müssen diese in Nordrhein-Westfalen, genau wie auch in Rheinland-Pfalz, geschlossen bleiben. In Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt dürfen Buchhändler weiter aufmachen. Berlins Kultursenator Klaus Lederer begründete das damit, dass Buchläden als „geistige Tankstellen“ betrachtet werden. Dass Buchläden in anderen Bundesländern geschlossen bleiben, stößt beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels auf Kritik. Gerade in Krisenzeiten sei die Nachfrage nach „dem Kulturgut Buch“ groß und Buchhandlungen spielten eine unverzichtbare Rolle für die Gesellschaft.

Das kann man von Rauchen nun nicht unbedingt behaupten. Trotzdem dürfen Tabakläden in Hessen weiter aufmachen, in Rheinland-Pfalz aber nicht.