Fragen und Antworten : Schrittweise zurück in den normalen Unterricht

Ein ganz normaler Schulunterricht, wann wird das wieder möglich? Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Trier So geht es nach den Pfingstferien an den Schulen weiter. Masken- und Testpflicht bleiben weiter bestehen. Viele Lehrer sind bereits einmal geimpft.

Seit Anfang März ist für die meisten Schüler wieder so etwas wie Normalität in ihren von Corona geprägten Alltag eingekehrt. Sie dürfen zumindest tageweise wieder in die Schule. Wechselunterricht statt Homeschooling. Zunächst bis zu den Pfingstferien, die es am Freitag erstmals in Rheinland-Pfalz gibt, sollte es so weitergehen. Danach, so war zunächst der Plan der Landesregierung, sollten alle Schüler wieder gleichzeitig unterrichtet werden.

Wie geht es nach den Pfingstferien in den Schulen weiter?

Wenn der Unterricht nach Fronleichnam und dem an vielen Schulen eingeplanten beweglichen Ferientag nach dem Feiertag am 7. Juni wieder beginnt, bleibt es zunächst dabei, dass die Schüler tageweise in Präsenz unterrichtet werden. Der „gut eingespielte Wechselunterricht“ werde dann zunächst fortgesetzt, heißt es in einem Brief von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an die Schulen. Bis zum 18. Juni sollen die Schüler so unterrichtet werden. Hubig (SPD) begründet diese Vorsicht mit der immer noch unsicheren Infektionslage: „Wir wissen heute nicht, wie sich die Situation nach den Pfingstferien genau darstellt“, heißt es in dem Schreiben an die Schulleiter und Lehrer. Um Planungssicherheit zu haben, habe man sich zu einem Stufenmodell entschieden. Dieses stelle einen Kompromiss dar. „Einige von Ihnen hätten sich möglicherweise gewünscht, dass wir schon früher wieder in vollen Präsenzunterricht zurückkehren, andere sorgen sich vielleicht, wenn aufgrund der verbesserten Infektionslage die Klassen wieder voller werden. Unsere jetzige Entscheidung berücksichtigt beide Seiten: das Recht auf Bildung und den Infektionsschutz“, schreibt Hubig in einem Elternbrief.

Wann soll der volle Präsenzunterricht wieder starten?

Ab 21. Juni sollen wieder alle Schüler gleichzeitig in den Klassen unterrichtet werden, „wenn sich das Infektionsgeschehen weiter so entwickelt und die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen kreisfreien Städten und Landkreisen unter 100 liegt“, so Hubig. Alle Schülerinnen und Schüler könnten dann die letzten vier Wochen vor den Sommerferien noch einmal gemeinsam zur Schule gehen. „Die Schülerinnen und Schüler und Sie, Ihre Familien, sehnen sich nach einem ‚normalen’ Schulalltag, in dem die Kinder und Jugendlichen sich wieder täglich im Klassen- oder Kursverband und mit den Lehrkräften in der Schule treffen können, um zu lernen und sich auszutauschen“, heißt es in dem Elternbrief. Voraussetzung für die Rückkehr zum normalen Unterricht sei , dass die Impfungen weiter „so gut voranschreiten, wir alle mit den schrittweisen Öffnungen verantwortungsvoll umgehen und auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen die Hygieneregeln weiter einhalten“. Laut Hubig ist „der weit überwiegende Teil“ der Lehrer mindestens einmal geimpft.

Was geschieht, wenn die Inzidenz wieder steigt?

Sobald in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder über 100 auf 100 000 Einwohner in einer Woche steigt, greift die sogenannte Bundes-Notbremse. Dann müssen die Schulen wieder in den Wechselunterricht zurückkehren. Ab einem Wert von 165 müssen die Schulen schließen und die Schüler wieder im Fernunterricht unterrichten.

Bleibt es bei der Test- und Maskenpflicht in den Schulen?

Ja. Diese seien Voraussetzung dafür, auf Abstand in den Klassen beim vollen Präsenzunterricht zu verzichten, so Hubig. Wie die bislang zwei Mal pro Woche verpflichtenden Selbsttests der Schüler ablaufen sollen, wenn wieder alle gleichzeitig im Unterricht sind, ist noch unklar.

Wann sollen Kinder und Jugendliche geimpft werden?