Coronavirus : Maskenpflicht bis zum Frühjahr 2022?

Trier/Mainz Der Bund warnt vor einer vierten Welle im Herbst. Welche weiteren Einschränkungen die Politik andeutet – und was Ungeimpften droht.

Ein Papier aus dem Gesundheitsministerium dürfte dabei mächtig Gesprächsstoff bieten: In dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, geht es auch um anhaltendende Einschränkungen. Was alle treffen könnte: Die Maskenpflicht im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr soll bis ins Frühjahr 2022 gelten – „auch für Geimpfte und Genesene“, heißt es in dem Papier, dessen Inhalte die Politik in der kommenden Woche berät. Ein Satz, der vielen Menschen und der Wirtschaft Hoffnung machen könnte: „Ein so einschneidender Lockdown wie in der zweiten und dritten Welle, wird aller Voraussicht nach nicht mehr notwendig sein“, teilt das Bundesgesundheitsministerium mit. Das erhöht mit seinen Vorhaben aber den Druck auf Ungeimpfte deutlich. So hätten die kostenlosen Bürgertests zwar einen wichtigen Beitrag geleistet, um die dritte Welle zu brechen. Da mittlerweile aber jedem Bürger „ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden kann, ist allerdings eine dauerhafte Übernahme der Kosten für alle Tests durch den Bund und damit den Steuerzahler nicht angezeigt“, heißt es. Daher schlägt das Gesundheitsministerium vor, dass Bürgertests ab Mitte Oktober nur noch für Menschen kostenlos sind, die nicht geimpft werden können – wie Schwangere oder Minderjährige. Ob Bund und Länder da mit einer Stimme sprechen, zeigt sich kommende Woche.