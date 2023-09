Kolumne Auf Irrwegen ins nächste Schuljahr

Und die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern? Werden an vielen Stellen während des Schuljahres bemerken, dass die alten auch die neuen Probleme sind. Sobald es Ausfälle gibt, wird die Personaldecke zu dünn. Herausforderungen etwa durch den Krieg in der Ukraine und die Zahl der Kinder, die damit neu in die Schulen gekommen sind, verschärfen die Situation. Lehrerweiterbildung ein Leben lang? Wäre schön, scheitert aber schnell an der Realität. Noch immer müssen die Pädagogen sich selbst helfen. Qualitätssteigerung ist so eher Glückssache als geplant – die Bürokratie stärkt eher Ja-Sager als innovative Lehrerinnen und Lehrer.