Coronavirus : Wie aussagekräftig ist die Inzidenz?

Trier Wie kann es sein, dass trotz steigender Infektionszahlen der für die Notbremse entscheidende Grenzwert fällt?

Von Bernd Wientjes

Werden die täglichen Inzidenzzahlen ausgewürfelt? Immer wieder wird dieser Vorwurf erhoben. Und immer mehr Menschen zweifeln an der Aussagekraft des Wertes, von dem aber abhängt, ob es eine Ausgangssperre gibt, ob Geschäfte öffnen oder Schulen schließen müssen. Wie kann es sein, dass bei steigender Zahl von Corona-Neuinfektionen die Inzidenz fällt? So geschehen diese Woche in Trier. In der dortigen Stadtverwaltung hatte man sich, nachdem an zwei Tagen hintereinander die Inzidenz über 100 gelegen hatte, bereits darauf eingestellt, dass ab Donnerstag die Corona-Notbremse eingelegt werden muss, dass es also eine nächtliche Ausgangssperre gibt. Doch obwohl am Dienstag wieder zusätzliche Fälle gemeldet wurden, sank die Inzidenz unter 100. Und damit überschritt die Stadt nur an zwei und nicht wie für das Einlegen der Notbremse notwendig an drei aufeinanderfolgenden Tagen die kritische Marke. Damit mussten zunächst keine weiteren Einschränkungen angeordnet werden. Ähnlich verhält es sich in Trier-Saarburg. Dort lag die Inzidenz bis Mittwoch drei Mal hintereinander über 100. Die notwendige Allgemeinverfügung für die Notbremse war bereits vorbereitet, allerdings verschob man die Einschränkungen in Absprache mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium erst einmal. Begründung: Die Bundes-Notbremse, die gestern den Bundesrat passierte, wird nun in Kraft treten und die sieht eine Ausgangssperre erst ab 22 statt ab 21 Uhr vor. Am Donnerstag lag die Inzidenz in Trier-Saarburg allerdings wieder unter 100 – obwohl das Gesundheitsamt 22 neue Fälle meldete.

Wie also wird die Inzidenz berechnet? Im Grunde genommen ist die Formel dafür recht einfach. Die Sieben-Tage-Inzidenz beschreibt die Anzahl der neu gemeldeten, mit Labor bestätigten Corona-Tests (PCR-Tests), Fälle pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Dazu werden alle gemeldeten Fälle in einer Region in dem entsprechenden Zeitraum addiert, anschließend durch die jeweilige Einwohnerzahl geteilt und dann mit 100 000 multipliziert. So soll eine Vergleichbarkeit der Corona-Lage in den Regionen mit unterschiedlich hoher Einwohnerzahl geschaffen werden.