Verkehr : Warum Corona Auswirkungen auf den Busfahrerstreik hat

Seit über zwei Wochen streiken Busfahrer privater Busunternehmer in Rheinland-Pfalz. Eine Einigung ist noch immer nicht in Sicht. Das liegt auch daran, dass wegen Corona die Einnahmen zurückgegangen sind. Foto: dpa/Thomas Frey

Trier Wegen der Pandemie fehlen den Unternehmen Einnahmen. Das Land hat Unterstützung zugesagt. Doch reicht die Zusage aus?

Aus dem zuständigen Ministerium hieß es dazu auf Anfrage unserer Redaktion: „ Wir stehen als Land zu unserer Zusage, uns an den Tarifsteigerungen ab dem Jahr 2021 zu beteiligen.“ Damit sei das Land zur Unterstützung des privaten Busgewerbes im vergangenen Jahr „einen ungewöhnlichen Schritt gegangen, um den ÖPNV in Rheinland-Pfalz zu stärken“, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Das haben auch die Nahverkehrsunternehmen in der Region zu spüren bekommen. Allein während des ersten Lockdowns im März und April vergangenen Jahres wurden bis zu 90 Prozent weniger Tickets verkauft. Daher wurde damit gerechnet, dass die Ticketpreise erhöht werden. Der Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier (VRT) hatte beschlossen, dass es bis Ende des Jahres keine Tariferhöhungen in den Bussen und Bahnen der Region geben soll. Der VRT entschied im vergangenen Jahr, dass die eigentlich notwendige Anpassung der Tarife im Januar dieses Jahres erstmal bis Juli ausgesetzt werden soll. Kürzlich dann die Entscheidung: Bis Ende des Jahres werden die Tickets für Busse und Bahnen in der Region nicht teurer werden. Den Verkehrsunternehmen entstünden dadurch Mindererlöse von insgesamt 570 000 Euro in diesem Jahr, teilte der VRT mit. Diese Kosten sollen zur Hälfte das Land, und die vier Landkreise sowie die Stadt Trier zusammen ausgleichen. „Das soll auch Kunden den Wiedereinstieg in Bus und Bahn erleichtern“, hofft man beim VRT.