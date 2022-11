Arbeitsmarkt : Das große Problem: Mangelware Azubi

„Azubis gesucht“ steht auf einem Banner einer Berufsorientierungsmesse. Foto: dpa/Martin Schutt

Trier Fünf Ausbildungsstellen pro Jugendlichem: Wer jetzt noch den Einstieg in den Job wählt, kann frei wählen. Warum sich der Ausbildungsmarkt dennoch in Schieflage befindet und welche Rolle die Eltern dabei spielen, zeigt ein Blick in die aktuelle Arbeitsmarkt- und Ausbildungsstatistik.