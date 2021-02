Landtagswahl : Wie Familien in der Region den Fernunterricht erleben

Bei den einen lahmt das Netz, weshalb die Mathe-Stunde vor dem Computer ausfällt. Bei den anderen trinken die Kinder mit Freundinnen auch mal einen Tee vor dem Rechner und sind froh über den Kontakt zum Lehrer. Die Corona-Krise stellt gerade Familien mit Schulkindern vor Nöte. Digitale Probleme dürften auch die Zeit nach der Landtagswahl prägen.

Patrick Schenk erinnert sich, wie die ganze Familie mal Urlaub auf La Gomera machte. Schaute er ins Handy, „hatte ich selbst im tiefsten Tal volle Balkenzahl“, sagt der Vater aus Ürzig. Doch bei sich zu Hause? „Fahre ich nach Wittlich, ist das Netz weg. Fahre ich an die Mosel, ist das Netz weg“, sagt er. Minuten später bricht das WhatsApp-Videotelefonat ab, das er mit dem Trierischen Volksfreund führt. Das Netz ist weg.

Bei der Familie Schenk käme in der Corona-Krise wohl einiges an Geld zusammen, wenn der Satz fällt und jeder einen Euro ins Sparschwein werfen würde. Mutter und Vater arbeiten momentan im Homeoffice. Die Tochter studiert auf Lehramt und verfolgt die Vorlesungen digital. Die beiden Söhne gehen in die Oberstufe des Wittlicher Gymnasiums. Seit Januar pauken sie Deutsch, Mathe und Co. online, im Fernunterricht. Und zu Beginn? War das Netz weg.

„Surfen alle zusammen im Internet, kracht die Verbindung zusammen“, sagt Schenk, der Vater, genervt. Er habe schon vor zwei Monaten beim Anbieter eine schnellere Verbindung beantragt. Auf das schnelle Internet warte er noch heute. „Volle Auftragsbücher“, so die Begründung.

Das Netz ist weg, hieß es in den ersten Tagen auch, als Lernplattformen wie Moodle zusammenbrachen und so mancher Unterrichtstag seiner Kinder ins Wasser fiel. Die Familie in Ürzig, einem Ort von rund 900 Einwohnern, hat leidvolle Erfahrung mit dem Digitalunterricht gemacht, bei dem alles anders ist. Statt morgens um 6.45 Uhr aufzubrechen, um pünktlich in der Schule zu sein, sitzen die Söhne nun oft ab 10 Uhr vom Rechner. Mails mit Hausaufgaben und Arbeitsaufträgen ploppten noch nachts oder am Wochenende auf.

Lehrer handhabten den Online-Unterricht ganz verschieden. Wo eine Lehrerin sich aus Angst vor Computerviren geweigert habe, ihre private E-Mail-Adresse herauszugeben, habe ein Pädagoge ein eigenes Video für die Schüler erstellt, wie Kunstwerke entstehen. „Bärenstark“, sagt Schenk.

Sein Urteil über den Fernunterricht fällt dennoch hart aus. Die Kindern lernten nicht annähernd so viel wie in der Schule. Sommermonate seien kaum für Schulungen genutzt worden. Politik und Verwaltung ließen Eltern, Schüler und Lehrer im Stich, weil über Jahrzehnte versäumt worden sei, Infrastruktur zu schaffen. „Gäbe es Noten zu verteilen, würde es Sechser regnen.“

Was sagen Zahlen? Bereits vor der Corona-Krise wurde der Digitalpakt von Bund und Ländern verabschiedet, um beispielsweise die W-Lan-Ausleuchtung in Schulen voranzubringen. Von mehr als 240 Millionen Euro, die Rheinland-Pfalz zur Verfügung stehen, wurden laut Land bislang Anträge im Wert von 80,3 Millionen Euro gestellt. Bewilligt wurden 37 Millionen Euro, abgerufen nur 390 000 Euro. Eine Breitband-Anfrage vom September verdeutlicht, wie lahm das Netz an etlichen Schulen ist. Als Zielgröße ging Rheinland-Pfalz damals von einem Megabit pro Sekunde und Schüler aus. Das Ergebnis? 18 Prozent der Schulstandorte erreichten die Zielgröße, 33 Prozent könnten diese – wie durch einen Vertragswechsel – schaffen, 49 Prozent könnten das Ziel derzeit nicht realisieren. Auch das Sofortprogramm des Bundes, Tablets und Laptops für bedürftige Schüler bereitzustellen, läuft schleppend. 57 000 Geräte stehen dem Land zur Verfügung. Doch auf viele iPads warten die Kommunen vergeblich. Lieferengpässe. Die Stadt Trier habe in dem Programm einen Bedarf von 1292 iPads und 520 Notebooks angemeldet. Die Notebooks sind da. Aber: „Wir warten noch auf 1292 iPads, die bestellt sind, aber für die wir noch keinen Liefertermin haben“, sagt Sprecher Michael Schmitz. Im Kreis Bernkastel-Wittlich sagt Sprecher Manuel Follmann, man habe über das Programm 430 Laptops und 570 Tablets bestellt. Die Laptops sind da, von den Tablets erst 120, den Rest erwartet der Kreis im März. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat nach eigenen Angaben 478 Geräte bestellt. Das Problem: „Alle Geräte, welche im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms vor mehreren Monaten bestellt wurden, wurden bis dato noch nicht geliefert“, sagt Sprecher Thomas Konder. Der Vulkaneifelkreis orderte 248 Notebooks und 85 iPads, von denen noch 15 fehlten. Auf 44 iPads wartet der Kreis Trier-Saarburg noch. Land und Kommunen hatten darüber hinaus Zehntausende an eigenen Geräten zur Verfügung gestellt, damit alle Kinder digital lernen können.

Sascha Koras aus dem Eifel-Ort Sehlem sieht darin viele Vorteile. Für seine Tochter – sie gehe in Hetzerath in die vierte Klasse – sei der Fernunterricht anfangs hart gewesen, weil die Schule da bloß 30 Arbeitsseiten zum Ausdrucken verschickt habe und es ansonsten keinen Kontakt gegeben habe. Das belaste Eltern, die im Homeoffice arbeiteten oder ihren Kindern nicht bei den Aufgaben helfen könnten. Inzwischen habe die Schule auf digitalen Unterricht umgestellt. Dreimal die Woche schalteten sich Lehrer nun digital zu den Kinder. Das sei besser als nichts, sagt Koras, der berichtet, dass seine Tochter seither wieder fröhlicher sei, weil sie ihre Freundinnen sehe und Lehrer fragen könne, wenn es Probleme bei Aufgaben gebe. Nachmittags komme es zu Video-Runden unter den Kindern, bei denen die Tee trinken und Kuchen essen. Ihn freut’s. Seine Tochter sei die einzige in Sehlem aus der Klasse. „Der soziale, emotionale Kontaktverlust ist für die Kinder schwerer aufzuholen als Deutsch oder Mathe.“ Patrick Schenk spricht vom „Lagerkoller in vielen Familien“. Besonders schwer sei es da, wo sich Kinder ein Zimmer teilen müssten und getrennt digital lernen. „Das ist hart.“ Er verstehe, wenn dort die Sehnsucht groß sei, in den Präsenzunterricht zurückzukehren.

Für Grundschüler im Land gibt es da Hoffnung. Ab dem 22. Februar sollen sie in den Wechselunterricht.

Grundschulvater Sascha Koras bleibt aber vorsichtig. Er fürchtet Enttäuschungen, falls die Infektionszahlen steigen und Schulen wieder schließen. Seine Tochter sei schon geknickt gewesen, als die Grundschulen in Rheinland-Pfalz starten sollten, die Landesregierung wegen Mutationen in Baden-Württemberg aber dann doch abwartete. „Ich fühlte mich, als hätte ich meiner Tochter einen Pudding hingestellt und dann weggenommen“, sagt Koras.

Zurück in die Schule? Für manches Kind wartet bis dahin noch ein weiter Weg. Foto: Getty Images/iStockphoto/LSOphoto

Sascha Koras Foto: Sascha Koras / Privat/Sascha Koras