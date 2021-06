Soziales : Rente mit 68? Viele sagen Nein dazu

Trier Noch ist die Rente mit 67 nicht umgesetzt, da sorgt der Vorschlag für einen Renteneintritt mit 68 bereits für Aufregung. Was halten Politiker aus der Region und Gewerkschafter davon? Wir haben nachgefragt.

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass das durchschnittliche Renteneintrittsalter in Rheinland-Pfalz bei 64 Jahren liegt. In der Region waren laut Statistischem Landesamt im Jahr 2018 rund 2200 sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige älter als 65 Jahre, von insgesamt 177 000 hier in der Region beschäftigten Arbeitnehmern. Nach Angaben des DGB-Rentenreports für Rheinland-Pfalz waren 2018 lediglich sieben Prozent der 65-Jährigen im Land noch sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Die Zahlen verdeutlichen, dass die von der Politik durchgeführte schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 an der Lebensrealität der Menschen im Land vorbeigehe, heißt es im Report des Gewerkschaftsbundes. Nach den vom DGB vorgelegten Zahlen bekommt ein Rentner in Rheinland-Pfalz durchschnittlich 1139 Euro, eine Rentnerin 667 Euro. Mit weniger als 650 Euro bei den Frauen liegt der Wert in der Region (mit Ausnahme von Trier) unter dem Durchschnittswert. Männer erhalten in den Kreisen Bernkastel-Wittlich, Vulkaneifel und Trier-Saarburg im Schnitt eine Rente von 1000 bis 1200 Euro. In Trier und im Eifelkreis liegt der Betrag unter 1000 Euro. Laut DGB ist jeder sechste Rentner in Rheinland-Pfalz armutsgefährdet. Und das könnte sich mit einer Anhebung des Renteneintrittsalters weiter verschärfen. „Viele ArbeitnehmerInnen haben überhaupt keine Aussicht, diese Altersgrenze zu erreichen“, sagt Corinna Rüffer, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Trier. Eine Anhebung des Rentenalters, „um eine versteckte Rentenkürzung durchzusetzen, ist Gift. Einen solchen Vorschlag kann nur jemand machen, der keine Idee davon hat, was körperliche Arbeit bedeutet“, so Rüffer. Es könne nicht sein sein, dass die Menschen jährlich mit neuen Vorschlägen zum Renteneintrittsalter verunsichert würden, kritisiert der rheinland-pfälzische DGB-Chef Dietmar Muscheid die Pläne.