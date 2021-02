Ein Jahr nach dem Eklat : Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen: Politischer Tsunami um Kemmerich wirkt noch immer nach

<irspacing style="letter-spacing: -0.01em;">Berlin</irspacing> Eine Szene aus dem Thüringer Landtag, die Geschichte schrieb: Vor genau einem Jahr landete vor den Füßen des frisch gewählten Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich ein Blumenstrauß, hingeschmissen von der empörten Linken Susanne Hennig-Wellsow.

„Das Fiasko von Thüringen“, nannte Parteichef Christian Lindner die Kemmerich-Wahl später, die ihn damals selbst an den Rand des Rücktritts gebracht hatte. Direkt danach hatte Lindner seinem Parteifreund nämlich artig gratuliert, um dann aber angesichts der Protestwelle nach Erfurt zu reisen. Er wollte retten, was nicht mehr zu retten war. Spricht man heute mit Liberalen, so werden meist drei schwere Fehler angeführt, die Lindner seit dem Wiedereinzug der FDP in den Bundestag 2017 begangen habe: Die Jamaika-Verhandlungen scheitern zu lassen, sein arroganter Umgang mit den Jugendlichen der „Fridays for Future“-Bewegung und sein Zick-Zack-Kurs in Thüringen. Drei Klötze, die am Bein des Oberliberalen hängen. Kemmerich ist einer davon.