Gesundheit : Eine App auf Rezept gegen Lücken im System

Wie kann der Austausch von Daten im medizinischen Bereich verbessert werden, damit Ärzte, Pflegepersonal und vor allem Patienten die bestmögliche Kommunikation und Behandlung bekommen? Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier Sie hat einen berühmten Namen, ist ebenfalls Medizinerin – und benennt die Schwächen des deut­schen Gesundheits­systems ohne Blatt vorm Mund: Enise Lauterbach hat ihren Job als Chefärztin an den Nagel gehängt und hat in der Corona-Pandemie ein Unternehmen für digitale Gesundheitsanwendungen gegründet.

Sie ist Medizinerin mit Herzblut – und der wichtigste Muskel eines jeden Menschen liegt ihr enorm am Herzen. Enise Lauterbach (46) ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie und Spezialistin für Herzrhythmusstörungen sowie für Herzschwäche (Herzinsuffizienz). Doch warum hat sie dann ihren Job als Chefärztin der kardiologischen Abteilung des Zentrums für ambulante Reha in Trier an den Nagel gehängt und stattdessen das Unternehmen „Lemoa medical“ gegründet?

„Gerade weil die ambulante medizinische Versorgung der Menschen auch in der Großregion Trier etwa in der kardiologischen Versorgung hapert. Und es wird künftig noch schlechter werden“, sagt sie. „Es kann doch nicht sein, dass Patienten bis zu zwölf Monate nach ihrem Krankenhausaufenthalt auf einen Nachsorgetermin warten müssen, dass Befunde steinzeitlich per Fax oder verzögert mit der Post geschickt werden?“

Enise Lauterbach ist die Versorgung von Patienten eine Herzensangelegenheit – aber auch die Arbeitserleichtung für Kollegen und Mitarbeiter in Kliniken und Praxen. Denn als Vollblutmedizinerin mit über 15-jähriger Erfahrung in der Kardiologie, Intensivmedizin und Rehabilitationsmedizin weiß sie, wovon sie spricht.

Als der Bund das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) für eine bessere Gesundheitsversorgung durch Digitalisierung und Innovation im Dezember 2019 verabschiedet, ist Lauterbachs Idee, medizinische Abläufe zu digitalisieren, längst in ein Konzept gegossen. Ihre App, der Messengerdienst CONSIL!UM, zielt darauf ab, den Informationsaustausch im ärztlichen Alltag zu verbessern. „Wer einmal in einer Warteschleife einer Praxis oder Klinik hing, weiß, wovon ich spreche. Das belastet alle unnötig – und führt zu langen Wartezeiten“, sagt die Unternehmerin. Was also WhatsApp im Privaten und ohne großen Datenschutz für die schnelle und unkomplizierte Kommunikation ist, hat Enise Lauterbach datenschutzrechtlich für sensible Patientendaten abgesichert – und zwar mitten in der Corona-Krise.

Dabei hat die Unternehmensgründung in Pandemiezeiten nicht nur Genehmigungsprozeduren für Lauterbach verzögert, sondern auch die Schwächen des deutschen Gesundheitssystems entlarvt: „Ob Pflegenotstand in den Kliniken oder eine schwieriger werdende Grundversorgung auf dem Land: Corona hat plötzlich seit Jahren existierende Lücken im System demaskiert“, sagt die Medizinerin – nicht verwandt mit dem Mediziner und SPD-Politiker Karl Lauterbach – und wird selbst plötzlich zum Mittelpunkt von Interviews etwa jüngst mit dem Spiegel und dem Handelsblatt (als eines von 40 Rolemodels bundesweit als starke Frau und Unternehmerin).

Enise Lauterbach ist es wichtig, Aufmerksamkeit auf die Patienten und ihre Sorgen, aber auch auf das Gesundheitspersonal, zu lenken. „Ärzte und Pflegende sind versiert darin, zu funktionieren, schnell zu handeln, Diagnosen zu stellen, Menschen zu retten und auch im Notstand pragmatische Lösungen zu finden“, sagt sie. Doch das Personal sei inzwischen ausgebrannt und es existiere ein „gravierender Pflegenotstand bei einer alternden Bevölkerung“. Dabei will sie gar nicht mal Gesundheitsministerin sein und Jens Spahn für einen Tag ablösen. „Aber ich möchte nicht nur Ankündigungen, sondern Taten.“

Ihre Lösung sind neben einer seit langem von Medizinern geforderten Pflegeversorgungsreform und Krankenhausreform zur sicheren Versorgung der Patienten mehr Digitalität. Und hierfür stehen Anwendungen wie diejenigen von ihr und ihrem sechsköpfigen Team. So sind mittlerweile knapp 1000 Arztpraxen, Kliniken, psychotherapeutische Psychologen, Zahnärzte und Pflegepersonal bundesweit über CONSIL!UM im Dialog.

Doch mit dem Messengerdienst gibt sich Enise Lauterbach nicht zufrieden. Motiviert durch ihre ehemaligen Patienten ist es ihr eine Herzensangelegenheit, auch ihnen weiterzuhelfen. Sie entwickelt mit ihrem Sechs-Mann-Team die App „Herzheld“ für Herzpatienten. Die hilft dabei, Medikamente zuverlässig einzunehmen, Nahrung, Flüssigkeitszunahme und Gewicht kontinuierlich zu erfassen, Therapien einzuhalten und bei einer Verschlechterung zu warnen. „Denn man weiß inzwischen, dass man die Sterblichkeit von Patienten mit Herzschwäche senken kann, wenn die Betreuung so engmaschig wie möglich ist“, sagt Lauterbach.

Derzeit wird „Herzheld“ mit Avataren getestet. So bald ein Ethik-Votum vorliegt, startet eine Studie mit Patienten, damit sie dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die Wirksamkeit der App nachweisen kann und diese als DiGA, also Digitale Gesundheitsanwendung, dauerhaft zulässt – eine „App auf Rezept“ sozusagen. „Yoga, Wellness, Fitness, Depressionen und sogar für den Stuhlgang: Für fast alles gibt es Apps, für die die Leute viel Geld ausgeben. Wir machen hier echte Versorgungsforschung, weil wir unsere Herzpatienten kennen und verstehen und es wäre die erste dieser Art für Herzpatienten, um ihre Versorgung zu verbessern.“

Die ehemalige Chefärztin Enise Lauterbach hat während der Corona-Pandemie ein digitales Start-Up gegründet. Der erste Gründerinnen-Preis der IHK Trier vor anderthalb Jahren hat sie symbolisch darin bestärkt. Foto: Sabine Schwadorf