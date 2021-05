Coronavirus : Handel ist erleichtert: Ein richtiger Schritt, aber noch keine Normalität

Trier Am vergangenen Samstag war die Trierer Fußgängerzone gut besucht. Fast schon wie in normalen Zeiten, in denen es keine Einschränkungen beim Einkaufen gibt. Kein Termin-Shopping. Kein Anmelden vor dem Betreten des Ladens.

Keine Beschränkung bei der Zahl der Kunden. Im Schnitt werden in der Trierer Simeonstraße an einem Samstagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr rund 2100 Passanten gezählt. Am vergangenen Samstag waren es zu dieser Zeit knapp 2000 wie aus der Zählung der Internetseite hystreet.com hervorgeht.

Am Wochenende könnte es noch voller werden. Denn ab diesem Mittwoch gelten keinerlei Beschränkungen mehr für alle Geschäfte in Trier und in der gesamten Region. Das Land lockert auch für den Handel. Und das bedeutet: Es gibt kein Termin-Shopping mehr. Man kann einfach wieder ins Kleidergeschäft oder in den Schuhladen, ohne zu warten, bis man hineingebeten wird. Und man muss vorher nicht seine Daten hinterlegen. „Es gelten die gleichen Bedingungen wie aktuell in Lebensmittelgeschäften“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Dienstag bei der Vorstellung des sogenannten Perspektivplans. In den Geschäften dürfen damit wieder deutlich mehr Kunden gleichzeitig bedient werden. Zugelassen sind ein Kunde pro zehn Quadratmeter unabhängig von der Größe des Geschäftes.

All das gilt aber nur, solange die Inzidenz in der jeweiligen Region stabil (das heißt mindestens fünf Tage hintereinander) unter 100 liegt. In der Region ist das seit Tagen in allen vier Landkreisen und der Stadt Trier der Fall. Sobald die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, dann greift die Bundes-Notbremse. Dann müssen bis auf unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Buchläden und Gartencenter wieder alle anderen Geschäfte schließen. Shoppen ist dann nur nach Anmeldung und unter Vorlage eines negativen Corona-Tests möglich. Angesichts weiter sinkender Inzidenzen in der Region hofft Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City-Initiative Trier, dass es dazu aber nicht mehr kommen wird und die Geschäfte uneingeschränkt offen bleiben können.

Er rechnet spätestens am Freitag, dem Brückentag nach Christi Himmelfahrt mit einer vollen Innenstadt. Er sei enorm erleichtert, dass die Geschäfte nun wieder uneingeschränkt öffnen dürften, sagte Sterzenbach. „Ich hoffe, dass die Kunden kommen.“ Die nun verkündete Lockerung für den Handel sei das richtige Signal. „Es geht in die richtige Richtung.“ Es fehlte aber noch das, was das Einkaufserlebnis ausmache: Veranstaltungen, Kultur und Gastronomie. Die kann vorerst nur ihre Terrassen öffnen. Gäste dürfen dort aber weiterhin nur bedient werden, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Es sei aber immerhin ein wenig mehr Normalität, freut sich Sterzenbach.

Endlich gebe es mal wieder so etwas wie ein „normales Shopping-Erlebnis“, freut sich auch Thomas Scherer. Er ist Geschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz. In einer Telefonkonferenz hat er am Montagabend Dreyer die Anliegen der Geschäftsleute im Land näher gebracht. Die Stimmung sei sehr gedrückt, sagt Scherer. Die Einschränkungen im Handel belasteten viele Geschäftsleute.

Vor allem der Textilhandel leidet unter den zum Teil strengen Corona-Auflagen. Im Februar gingen die Erlöse bundesweit um 73,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ein. Möbelhändler und Heimwerkermärkte verzeichneten ebenfalls einen deutlichen Umsatzrückgang von 34 Prozent. „Der Lockdown setzt der Branche arg zu, hier sind Lockerungen absolut überlebensnotwendig“, sagt Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier. Die Gleichstellung aller Geschäfte mit dem Lebensmittelhandel sei von daher von sehr großer Bedeutung. Der nun vom Land vorgestellte Perspektivplan sei ein richtiger Schritt zur rechten Zeit, sagt Glockauer.