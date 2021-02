Kriminalität : Bringt der Verfassungsschutz Licht ins Dunkel?

Trier/Berlin Die Ermittlungen der Berliner Polizei gegen einen Mann aus Trier dauern an.

Nach der Explosion eines Sprengkörpers in einem Berliner Hinterhof und der Festnahme eines 29-jährigen Tatverdächtigen aus Trier ist auch der Verfassungsschutz in die Ermittlungen einbezogen worden. Der Verfassungsschutz stehe in engem Austausch mit der Polizei, sagte der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) in einer Ausschusssitzung. Federführend sei aber die Polizei. Geisel betonte, er könne linksextremistische Hintergründe und ein politisches Motiv „noch nicht bestätigen“. Er schließe sie aber auch nicht aus. Die Ermittlungen dauerten an.

Der aus Trier stammende Tatverdächtige war vor zwei Wochen nach einer Explosion im Hinterhof vor seiner Wohnung im Stadtteil Schöneberg festgenommen worden, als er flüchten wollte. Ein Richter erließ später Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Der Grund: In der Wohnung des Mannes wurden laut Berliner Generalstaatsanwaltschaft neun zündfähige Rohrbomben gefunden, dazu diverse Chemikalien. Diese Woche entschied ein Richter bei einem Haftprüfungstermin, dass der Mann weiter in Haft bleibe.

Bei dem Einsatz war neben dem 29-jährigen Trierer auch ein 27-Jähriger festgenommen worden. Der Mann, nach Berichten Berliner Medien ein Deutsch-Italiener, wurde allerdings am darauffolgenden Wochenende wieder auf freien Fuß gesetzt. Eine Durchsuchung bei ihm habe nichts erbracht, schrieb die Berliner Generalstaatsanwaltschaft im Internet. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen laufen eigenen Angaben zufolge in alle Richtungen. Insbesondere werde ein Zusammenhang zu einer Explosion in einer nahe gelegenen Straße geprüft. Bei der heftigen Detonation Ende Januar waren Fensterscheiben und Autos beschädigt worden.