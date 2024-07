34 Prozent der Stimmen Klarer Sieg für Le Pen bei Parlamentswahlen in Frankreich

Die Rechtspopulisten haben bei der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich triumphiert. Der Rassemblement National (RN) von Frontfrau Marine Le Pen erreichte laut ersten Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Ipsos rund 34 Prozent der Stimmen. Bei der Stichwahl in einer Woche könnte der RN nah an die absolute Mehrheit von 289 der 577 Sitze herankommen und damit erstmals in der Nachkriegsgeschichte den Premierminister stellen. Das Linksbündnis Neue Volksfront (NFP) verzeichnete rund 28 Prozent der Stimmen und belegte damit den zweiten Platz vor dem Bündnis Ensemble von Präsident Emmanuel Macron, das auf gut 20 Prozent kam. In einer Erklärung forderte der Staatschef einen „breiten demokratischen und republikanischen Zusammenschluss gegen die extreme Rechte“.