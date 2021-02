Justiz : 100 000 Euro Schaden – aber keinen Cent an Beute

Trier . Ein junges Trio, das es möglicherweise richtig krachen lassen wollte, steht seit gestern vor dem Trierer Landgericht. Den Angeklagten L.P., F. und P. als Heranwachsendem werden vier Fälle von versuchtem schweren Bandendiebstahl, jeweils in Tateinheit mit Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion zur Last gelegt.

Die Staatsanwaltschaft geht von folgendem Sachverhalt aus: Anfang März 2020 sollen die drei jungen Männer auf Anregung von L.P. beschlossen haben, sich durch die Sprengung von Geldautomaten eine kräftige Einnahmequelle zu erschließen. L.P. besorgte entsprechende Materialien wie Overalls, Stoppuhr, Funkfernzünder und Masken. Außerdem habe er mehrere Autokennzeichen entwendet, um bei den Diebestouren sein Fahrzeug damit zu tarnen. Dann schritt laut Anklage das Trio zur Tat. Erstes Ziel war am frühen Morgen des 6. Mai ein Sparkassen-Pavillon in Hillesheim, wo man den mit 105 000 Euro befüllten Geldautomaten mit einer Ladung Gas sprengte. Der Automat flog zwar mit Donnergetöse in die Luft, gab aber sein Geld nicht her. Der Schaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt.

Nächste Station soll am 22. Juni in Bernkastel-Kues ein SB-Terminal der Sparkasse Mittelmosel gewesen sein. Der Automat sei noch mit Gas befüllt worden. Doch dann hätten sich die Angeklagten von Passanten beobachtet gefühlt und die Flucht ergriffen, ohne dass es zur Explosion kam. Beim nächsten Versuch an einer Zweigstelle der Sparkasse Köln in Königswinter bei Bonn sei in der Nacht zum 29. Juni bei der Vorbereitung der Explosion die Vernebelungsanlage des Automaten ausgelöst worden. Auch dort endete laut Anklage der Versuch mit der Flucht. Als die Angeklagten in der Nacht zum 8. Juli in einer Volksbankfiliale in Antweiler (Kreis Ahrweiler) den Automaten zur Sprengung vorbereiteten, scheint ihnen ihre auffällige Erscheinung zum Verhängnis geworden zu sein: rote Overalls, Handschuhe und Guy-Fawkes-Masken. Das machte auch eine Polizeistreife neugierig. Dann folgte die Festnahme. Alle drei Angeklagten sind nicht vorbestraft. L.P. und F. befinden sich seit dem 8. Juli 2020 in Untersuchungshaft.