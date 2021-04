Trier/Düsseldorf : Kritik an Geld für RWE-Aufsichtsratsmandat

Trier/Düsseldorf Das Engagement von Günther Schartz, Landrat des Landkreises Trier-Saarburg, schlägt weiter hohe Wellen. Besonders Kathrin Meß (Die Linke) ist den Christdemokraten Schartz in der jüngsten Kreistagssitzung hart angegangen.

Als Hauptverwaltungsbeamter in Rheinland-Pfalz darf der Landrat das Geld behalten. In Nordrhein-Westfalen gibt es seit 2016 eine andere Rechtslage. Nach Auskunft eines Sprechers des zuständigen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in Düsseldorf gelte weiterhin ein Erlass von 2016. Darin heißt es, dass die drei kommunalen Vertreter im RWE-Aufsichtsrat aufgrund ihrer Amtsstellung in den Aufsichtsrat berufen wurden. Es handele sich somit um eine Nebentätigkeit im Hauptamt. Die erhaltenen Vergütungen müssen deshalb an den Dienstherren abgeführt werden.