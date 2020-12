Landtag : Haushalt 2021: Die Bildung soll 2021 im Fokus stehen

Mainz CDU-Spitzenkandidat attackiert Ampel. Doch die Koalitionspartner halten vor der Wahl fest zusammen.

Zofft sich der Mainzer Landtag über den letzten Haushalt der Legislaturperiode, wärmen sich die Fraktionen schon für den Wahlkampf auf. Christian Baldauf, Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl 2021, rechnete am Dienstag scharf mit der Corona-Politik der rot-gelb-grünen Ampelkoalition ab. „Die Landesregierung handelt in der Krise ohne Konzept“, sagte Baldauf. Er wetterte, dass Erzieherinnen angesichts weiter geöffneter Kitas in Rheinland-Pfalz „Sturm laufen“. Sie fühlten sich beim Gesundheitsschutz im Stich gelassen, es fehle an einer Teststrategie, die Landesregierung überlasse einen wichtigen Berufsstand „weitgehend ungeschützt sich selbst“. Der CDU-Fraktionschef quittierte das als „fahrlässigen Leichtsinn“. An den Schulen fehle es wiederum an Digitalisierung und Lehrern.