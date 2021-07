Unwetterkatastrophe : Als Napoleon für Flutopfer im Ahrtal spendete

Mehr als 200 Jahre liegen zwischen den beiden Darstellungen: Auf dem Foto stehen zwei Feuerwehrleute in dem Dorf im Kreis Ahrweiler nach dem Unwetter mit Hochwasser im Schutt und betrachten ein Haus. Foto: dpa/Boris Roessler

Bad Neuenahr/Trier/Hillesheim So schlimm wie noch nie? Stimmt nicht! Schon 1804 gab‘s im Ahrtal eine Hochwasser-Katastrophe mit vielen Toten und gewaltigen Zerstörungen. Was ein Historiker darüber schrieb, wie ein bekannter Franzose half.

Tote, Verletzte, Vermisste, zerstörte Existenzen: Die Erinnerungen an die Unwetter-Katastrophe, die das Ahrtal heimgesucht hat, werden viele Menschen noch ihr ganzes Leben begleiten. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt aber, wie häufig schwere Regenfälle der Region schon zugesetzt haben: Schon in vergangenen Jahrhunderten hat es im Ahrtal schwere Fluten gegeben, die Bewohner Leben, Hab und Gut kosteten.

Das „Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology“ (Cedim) des Karlsruher Instituts für Technologie schreibt in einer Studie über Hochwasser im Ahrtal nun: „Bereits 1601, 1804, 1818, 1848 und 1910 gab es Jahren mit schweren Überschwemmungen, wobei insgesamt in den letzten 500 Jahren mehr als 70 Hochwasserereignisse in dieser Region beobachtet werden konnten.“ Geht es um die Wassermassen, soll das Hochwasser von 1804 gar schlimmer gewesen sein als die Flutkatastrophe in diesem Jahr.

Stimmt das? TV-Leser Dieter Fasen aus Hillesheim hat uns auf einen Aufsatz des Heimatforschers Dr. Hans Frick aufmerksam gemacht, der die Schreckensbilder des Unglücks von vor 217 Jahren erstaunlich genau nachzeichnete.

Der Text erschien bereits 1954 im Heimatjahrbuch des Kreises Ahrweiler und ist auch auf dessen Internetseite zu finden. Fasen schreibt uns nach der Lektüre: „Es ist schon erstaunlich wie der Bericht über das Unwetter 1804 und die Realität von heute sich gleichen. Aber auch damals war die Hilfe so groß, dass auch Napoleon seine Privatschatulle öffnete und spendete.“ Napoleon? Von Anfang.

Die Aufarbeitung von Heimatforscher Frick verdeutlicht, wie drastisch auch die Ausmaße des Unwetters im Sommer 1804 an der Ahr waren. Damals starben im Ahrtal und seinen Nebentälern 63 Menschen am Hochwasser. 129 Wohnhäuser, 162 Scheunen, 18 Mühlen und acht Schmieden seien vom Erdboden verschwunden. Ein Vielfaches an Gebäuden erlitt Schaden. 78 Pferde und Rinder wurden als ertrunken gemeldet. Auch die Infrastruktur brach zusammen, schrieb Frick: „Da die Bäume in den Niederungen, unter ihnen viele Obstbäume, meist entwurzelt und zum Verderben der talabwärts gelegenen Häuser und Brücken mit gewaltiger Kraft abgetrieben wurden, stürzten fast sämtliche Brücken ein.“

Winzer und Bauern litten genauso. Nach den Schilderungen von Frick schwemmten die Fluten Bäume und ganze Weinberge fort, zerstörten Ernten, schütteten Gärten und Wiesen mit Sand und Kies zu, was die damaligen französischen Besatzer befürchten ließ, Böden könnten nie wieder Früchte tragen. Als sie die Dörfer im Ahrtal sahen, sprachen sie von „Entsetzen, Tod und Zerstörung“. Kein Wunder, dass die Unwetter-Katastrophe auch die Angst vor Hungersnöten wachsen ließ, waren die lokalen Bauern und Müller oft doch die einzigen Versorger, anders als in der globalisierten Welt von 2021, wo Lebensmittel aus vielen Winkeln der Erde in die Eifel geliefert werden.

1804 war das ganz anders. Schon Tage vor dem Hochwasser soll es mächtig gewittert und geschüttet haben. Dann ging es richtig los. „An dem Unglückstag selbst, einem Samstag, tobten die Elemente über der ganzen Eifel“, schrieb Flick. Zwischen Müsch und Antweiler habe gegen 3 Uhr ein Gewitter mit starken Wolkenbrüchen begonnen. Der Regen sei unaufhörlich niedergeprasselt, habe das ganze Gebieten binnen Stunden „in Feuer und Wasser“ verwandelt. „Die mit einem solchen Naturereignis vertrauten Ahrtalbewohner hatten inzwischen die gewöhnlichen Vorkehrungen getroffen. Aber dieses Mal war jede Vorsorge unnütz. Dem Flusslauf entlang erreichte die Flut zwischen 6 und 10 Uhr eine Höhe, wie sie bis dahin wahrscheinlich noch nicht erlebt wurde“, heißt es in dem Aufsatz des Heimatforschers.

Es fehlte an Telefonen, um sich zu warnen. Viele Gebäude waren nicht stabil genug, um die Fluten zu überstehen. Die Folgen schwankten von Ort zu Ort, waren aber gerade fluss­abwärts drastisch. Im Dorf Kreuzberg versuchten ein Müller und seine Frau, eins ihrer Kinder zu retten, das eine Behinderung hatte. Sie mussten zusehen, wie hinter ihnen große Bäume das eigene Haus trafen, es zusammenbrach und alles unter sich begrub. Darunter zwei Töchter, den Bruder des Müllers und ein Kind aus dem Dorf.

In Marienthal sei ein steinernes Haus eingestürzt, als eine Witwe mit ihrem ältesten Sohn versuchte, noch verbliebene Reichtümer zu retten. Sie starben. Andere Familienmitglieder, die Vieh in Sicherheit brachten, überlebten.

Auch das Dorf Schuld, in diesem Jahr so schmerzhaft getroffen von den Fluten, erlitt schon damals ein Hochwasser-Trauma: Zwei Menschen starben durch Unwetter, Häuser, Mühlen, Brücken und Ställe erlitten massive Schäden. Manche Dörfer meldeten keine Toten, Fabriken und Mühlen lagen aber in Trümmern.

Es gab auch spektakuläre Geschichten: Ein junger Mann sei zu einem Baum geschwommen und habe sich eine ganze Nacht lang dort in Sicherheit gebracht, ehe ihn seine Eltern „aus dem Wasser ziehen konnten“. In einem Kloster kamen Tiere und Menschen unter, die sich vor den Fluten retten konnten.

Groß geschrieben wurde auch damals schon die Hilftsbereitschaft. Die französischen Besatzer ordneten Einwohner von umliegenden Orten an, Lebensmittel zu beschaffen. Gemeinden mussten Schaufeln, Hacken und Männer stellen, um Leichen zu bergen und aufzuräumen. Hochwasser-Opfer bekamen öffentliche Hilfe. Wo es damals an großen Medien fehlte, die weltweit über die Folgen des Unwetters berichteten, vergrößerte sich die Spendenbereitschaft über Mund-zu-Mund-Propaganda. Mit Erfolg, wie Heimatforscher Frick schrieb: Der französische Staat habe allein 120 000 Francs an Steuern bereitgestellt und Holz im Wert von 40 000 Francs, um neue Gebäude und Brücken zu bauen. „Napoleon stellte aus seiner Privatschatulle 30 000, die Kaiserin 4800 Francs zur Verfügung“, heißt es in seinen Aufzeichnungen. An Spenden seien mehr als 45 000 Francs zusammengekommen. Steuern wurden erlassen.

Das Bittere am Wiederbau: Das Ahrtal blieb in der Folge von neuen Fluten nicht verschont. Im Jahr 1910, also mehr als 100 Jahre nach der schweren Flutkatastrophe, suchten erneut schwere Unwetter das Ahrtal heim. 52 Menschen kamen damals ums Leben. In die Privatschatulle griff damals nicht mehr der längst verstorbene Napoleon, sondern Kaiser Wilhelm II. Forscher fordern nun, aus der Geschichte zu lernen. Das Cedim kritisiert, im Ahrtal seien Risiken des Hochwassers unterschätzt worden. „Die aktuellen Hochwasserkarten für das Ahrtal basieren derzeit auf einer Abflussstatistik mit Daten seit 1947, da seit diesem Zeitpunkt homogene Messreihen zur Verfügung stehen. Dadurch werden die beiden historischen Ereignisse bei der Gefährdungsabschätzung bisher jedoch nicht berücksichtigt“, sagt mit Andreas Schäfer ein Autor des Berichts der interdisziplinären Forschungseinrichtung des Karlsruher Instituts für Technologie.

Der wallonische Maler Jean Nicolas François Ponsart (geb. 1788 in Malmedy, gest. 1870) hielt die Unwetterkatastrophe von 1804 in seiner Zeichnung fest. Foto: Privat

22.03.2021, Frankreich, Paris: Eine Napleon-Statue von Charles-Emile Seurre steht im Ehrenhof des «Hôtel des Invalides». Napoleon starb am 5. Mai 1821 auf Sankt Helena. Sein Erbe ist im Heimatland umstritten, die Debatte über den gebürtigen Korsen weckt viele Leidenschaften. (zu dpa-KORR.: "Diktator oder genialer Staatsmann? - Vor 200 Jahren starb Napoleon") Foto: Christian Böhmer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Christian Böhmer