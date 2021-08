Bund-Länder-Konferenz : Impfen, Testen, Maskenpflicht - Das sind die neuen Corona-Regeln

Trier/Mainz/Berlin Ein milliardenschwerer Topf gegen die Flutschäden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, neue Regeln zu Corona-Tests, mehr Hürden für Ungeimpfte und vorläufig kein Aus für die Inzidenz als alleinigem Richtwert. Bund und Länder haben bei einer Konferenz am Dienstag mehrere Beschlüsse getroffen. Ein Überblick.

Corona-Tests: Ungeimpften drohen ab dem 23. August mehr Tests für den Innenbereich. Geht es nach dem Bundesbeschluss, sollen sich Ungeimpfte für die Innengastro, Schwimmbäder, Friseure, Kosmetiker, Pflegeheime oder Krankenhäuser negativ testen lassen, wenn sie all dies betreten wollen. Gelten soll das für Regionen, in denen die 7-Tage-Inzidenz einen Wert von 35 übersteigt. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, das Kabinett im Land werde rechtzeitig zum 23. August über seine Regeln und Verschärfungen entscheiden. Einzelne Abweichungen vom Bundesbeschluss schloss die rheinland-pfälzische Regierungschefin nicht aus. Klar sprach sie sich aus, dass Corona-Bürgertests ab dem 11. Oktober nicht mehr gratis zu haben sein sollen. „Erwachsene müssen die Kosten dann selbst stemmen. In diesen acht Wochen hat jeder die Möglichkeit, sich vollständig impfen zu lassen“, sagte Dreyer. Gratis-Tests soll es aber weiter für Menschen geben, die sich nicht impfen lassen können oder für die es keine Impfempfehlung gibt – wie Schwangere oder Kinder. Der rheinland-pfälzische AfD-Fraktionschef Michael Frisch (Trier) kritisierte via Twitter: „Damit wird die Gesellschaft doppelt gespalten: in Geimpfte und nicht Geimpfte. Und solche, die sich regelmäßige Tests leisten können oder eben nicht.“ Landesärztekammer-Chef Günther Matheis aus Trier hatte gegenüber unserer Zeitung im Vorfeld geschätzt, dass normale Schnelltests Bürger zwischen 15 und 20 Euro kosten könnten.