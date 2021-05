Frage und Antwort : „Wir könnten noch mehr impfen“

Wie können noch mehr Menschen schneller geimpft werden? Unter anderem soll auch in Betrieben der Impfstoff verteilt werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Trier Die Corona-Impfungen schreiten voran. Doch vor allem Hausärzte kritisieren, dass es noch schneller gehen könnte.

Mehr als zwei Millionen Menschen wurden in der vergangenen Woche in Deutschland gegen Corona geimpft. 36 Prozent der Bundesbürger waren bis Freitag mindestens 36 Prozent der Bundesbürger einmal und 10,6 Prozent zweimal geimpft. Doch vor allem in den Arztpraxen kommt noch immer weniger Impfstoff an, als bestellt. Der mangelnde Impfstoff sei das Nadelöhr bei der Impfkampagne, sagt Heidi Weber. Die niedergelassene Ärztin ist stellvertretende Landesvorsitzende des Hausärzteverbandes. Wie geht es nun weiter mit den Impfungen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wird die Impfpriorisierung in Rheinland-Pfalz aufgehoben?

Immer mehr Länder heben die Impfpriorisierung in den Arztpraxen auf. In Bayern und in Baden-Württemberg dürfen ab dieser Woche alle bisher verfügbaren Corona-Impfstoffe ohne Rücksicht auf die staatlich vorgegebene Priorisierung beim Arzt ver­impft werden. In Baden-Württemberg können die Ärzte ab Montag vollständig selbst entscheiden, wer die Impfung gegen das Coronavirus zuerst bekommt. Auch Berlin hebt ab Montag die Priorisierung für alle verfügbaren Corona-Impfstoffe bei Haus- und Betriebsärzten auf. Sachsen folgt zum 24. Mai. In den rheinland-pfälzischen Arztpraxen gilt die Aufhebung der Priorisierung derzeit hauptsächlich für den Impfstoff von Astrazeneca. Wegen möglicher Nebenwirkungen soll dieser überwiegend an Personen über 60 Jahren verimpft werden. Trotz der Freigabe des Vakzins für alle Impfwilligen halte man sich nach Möglichkeit an die Empfehlungen, sagt die Konzer Hausärztin Nadine Palzer. Vor Probleme habe sie die Mitteilung von Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) gestellt, dass die Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfung mit Astrazeneca verkürzt werden können, von bis zu zwölf Wochen auf vier Wochen. Weil viele bereits mit dem Vakzin geimpfte nun schneller den vollständigen Schutz haben wollten, habe das den Praxisablauf behindert. Für die rheinland-pfälzischen Impfzentren soll die Priorisierung vorerst nicht aufgehoben werden, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mitteilte. „Da sich gegenwärtig noch ausreichend Personen im Terminpool befinden, stellt sich die Frage der Aufhebung der Priorisierung für die Impfzentren bisher noch nicht.“ Generell halte sich Rheinland-Pfalz an die Impfverordnung des Bundes und die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Es wird empfohlen, dass Astrazeneca nur an über 60-Jährige verimpft wird. Was ist, wenn man bei der Erstimpfung damit geimpft wurde? Kann man nun auch bei der Zweitimpfung darauf bestehen?

TV-Leserin Elke Krischel aus Trier wurde bei der ersten Impfung mit Astrazeneca geimpft. Vergangene Woche hatte sie ihren zweiten Termin im Impfzentrum in Trier und wollte sich dann wieder mit dem Vakzin impfen lassen. „Ich wollte meinem Körper nicht zumuten, sich mit einer Kreuzimpfung, die erst sehr wenig erforscht ist, zusätzlich belasten zu müssen“, begründet sie die bewusste Wahl für Astrazeneca obwohl sie jünger als 60 Jahre ist. Doch im Impfzentrum habe man ihr mitgeteilt, dass unter 60-Jährige nicht mit dem Impfstoff geimpft würden, sie müsse sich mit Biontech oder gar nicht impfen lassen. Der für das Impfzentrum zuständige Sprecher der Stadt Trier, Ernst Mettlach, bestätigt, dass entsprechend der Empfehlung der Stiko Astrazeneca nicht mehr an unter 60-Jährige verabreicht werde. „Aus diesem Grund haben wir das Vakzin nur noch für die Zweitimpfungen der über 60-Jährigen zur Verfügung.“ Jüngeren könne man nur Impfstoffe anderer Hersteller anbieten. „Sollte sich diese Personengruppe entgegen der Empfehlung der Stiko dennoch mit Astrazeneca zweitimpfen lassen wollen, muss dies gemeinsam mit dem impfenden Arzt und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung entschieden werden, dies soll bei den Hausärzten stattfinden.“ Doch so einfach ist das nicht. Die Kassenärztliche Vereinigung hat die niedergelassenen Ärzte angewiesen, nur noch Personen zum zweiten Mal zu impfen, die bereits ihre erste Impfung in der Praxis erhalten haben. Wer im Impfzentrum erstgeimpft wurde, soll auch dort die zweite Spritze erhalten. „Schweren Herzens“ habe sie sich schließlich mit Biontech impfen lassen, berichtet TV-Leserin Krischel. „Meine Arbeit in einer Trierer Förderschule lässt mir eigentlich keine andere Wahl.“

Wann beginnen die Impfungen durch Betriebsärzte in den Unternehmen?

Laut Bundesgesundheitsministerium soll ab 7. Juni das Impfen in den Betrieben beginnen. Der Bund hat dafür in den ersten Wochen zusätzlich rund 500 000 Dosen Impfstoff wöchentlich in Aussicht gestellt. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium rechnet zunächst mit rund 25 000 Dosen wöchentlich. „Es ist uns ein hohes Anliegen, dass sich interessierte Betriebe möglichst gut vorbereiten können, damit die zusätzlich in Aussicht gestellten Impfdosen möglichst zügig an die Beschäftigten in den Betrieben verimpft werden können“, sagt die scheidende Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Noch gebe es aber keine verlässlichen Angaben, wie der Impfstoff geliefert werde und wer ihn konkret bestellen kann.

Wie viel Impfstoff soll in den nächsten Wochen für die Arztpraxen geliefert werden?