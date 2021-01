ÖPNV : Viele Bahnhöfe ohne Busse und Toiletten

Trier In Rheinland-Pfalz gibt es mehr als 400 Bahnhöfe. Das klingt nicht schlecht. Doch oftmals lässt der Service an den Stationen zu wünschen übrig.

Jeder zweite rheinland-pfälzische Bahnhof ist nicht an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen und hat keine Fahrradstellplätze. Noch schlechter ist die Situation beim behindertengerechten Ausbau oder öffentlichen Toiletten. Das geht aus einer unserer Zeitung vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage mehrerer FDP-Bundestagsabgeordneten zum Zustand der Bahnhöfe im Land hervor. Danach gibt es nur an 26 der insgesamt 418 Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz öffentliche Toiletten. An etwa 47 Prozent der Stationen gebe es nach Auskunft der Deutsche Bahn AG auch keinen Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr. Zuständig dafür seien allerdings die jeweils örtlichen Aufgabenträger, heißt es in dem Antwortschreiben der Regierung.

Als „uneingeschränkt barrierefrei“ gelten danach landesweit nur 29 Bahnhöfe. Weitere 30 Bahnhöfe, darunter in der Region Trier Gerolstein und Trier-Pfalzel, sollen bis 2025 barrierefrei umgebaut werden. Dem Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene reicht das nicht aus. „Im 21. Jahrhundert sollte es selbstverständlich sein, dass alle Menschen ohne fremde Hilfe den Zug erreichen können“, meint Geschäftsführer Dirk Flege. Von einem wirklich behindertengerechten Bahnreisen sei Rheinland-Pfalz noch immer ein Stück weit entfernt.

Auf Kritik stößt auch die fehlende Bus-Anbindung vieler rheinland-pfälzischer Bahnhöfe. Die mangelhafte Verknüpfung zwischen Verkehrsstationen und öffentlichem Personennahverkehr sei erschreckend, meint der Landesvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Martin Mendel. Er kritisiert auch, dass die Bahn weiterhin zu wenige Fahrradstellplätze an den Bahnhöfen vorhalte. Wo sie neu gebaut würden, seien sie häufig ein „Musterbeispiel für eine abschreckende Nutzung“, sagt Mendel.

Eine Einschätzung, die auch die für die Region Trier zuständige FDP-Bundestagsabgeordnete Carina Konrad teilt, die die Anfrage an die Bundesregierung mit initiiert hat. Schon weil immer mehr Pendler und Touristen E-Bikes und Fahrräder nutzten, brauche es sichere Fahrradstellplätze an allen Bahnhöfen, so die Hunsrücker FDP-Politikerin.

Die Bahn verweist in dem Antwortschreiben der Regierung darauf, dass in den zurückliegenden 20 Jahren gut die Hälfte aller rheinland-pfälzischen Bahnhöfe saniert, modernisiert oder sogar neu gebaut worden sei. In der Region Trier gelte dies etwa für die Bahnhöfe in Bitburg-Erdorf, Daufenbach, Igel, Jünkerath, Konz, Kyllburg, Wittlich, Wiltingen oder Traben-Trarbach. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert, dass unter die Renovierungen auch verkürzte Bahnsteige oder verkleinerte Überdachungen fielen. Bei der Bahn säßen die Planer im Elfenbeinturm und richteten sich nicht nach Kunden und betroffenen Kommunen, meint Landesvorsitzender Martin Mendel.