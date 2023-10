Kampf gegen Falschparken 1000 Kontrollen pro Stunde - Länder wollen Parksünder scannen

Während der Kontrollfahrten der Scan-Wagen fertigen Kamerasysteme dann Bilder der Kennzeichen der abgestellten Fahrzeuge an. Die werden automatisiert online mit einer Datenbank abgeglichen, in der die jeweils gültigen Parkberechtigungen hinterlegt sind. Falls nicht, gibt es ein Knöllchen. Erste Versuche gab es in Deutschland bereits in Berlin oder Hamburg. „Mittels solcher fahrzeuggestützten Videokontrollen können bis zu 1000 Kennzeichen pro Stunde kontrolliert werden, also das Zwanzigfache gegenüber dem manuellen Vollzug“, betonen die Länder in dem Papier. Erfahrungen aus Amsterdam und Paris zeigten zudem, dass sich durch den Einsatz von Scan-Fahrzeugen eine „regelkonforme Nutzung“ des öffentlichen Parkraums „signifikant“ erhöhe.