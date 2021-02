Jubiläum im Bundesrat : Probleme im „Haus ohne Applaus“

Analyse Analyse Der Bundesrat tritt an diesem Freitag zu seiner tausendsten Sitzung zusammen. Die so genannte Länderkammer hat die Republik stabilisiert, doch die veränderte Parteienlandschaft macht Reformbedarf deutlich.

Als Heike Raab vor sechs Jahren erstmals auf ihrem Sitz im Bundesrat Platz genommen hatte und die Sitzung begann, fiel ihr schon nach wenigen Minuten der krasse Unterschied zu den Beratungen in einem normalen Parlament auf: Keine Zwischenrufe, keine Missfallensäußerungen, kein Beifall. Die SPD-Politikerin mit zehn Jahren Abgeordnetenerfahrung in Rheinland-Pfalz saß nun im „Haus ohne Applaus“. Auch an diesem Freitag wird es wieder so sein, wenn die so genannte Länderkammer zu ihrer tausendsten Sitzung zusammenkommt und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Wichtiges zu dieser Speerspitze des Föderalismus sagt.