Unter Vorwochenstand : 17.561 neue Corona-Neuinfektionen in Deutschland

17.561 neue Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Eine Studienassistentin hält einen Tupfer für einen PCR-Test in der Hand. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Knapp 1000 Fälle weniger als vor einer Woche - doch die Frage bleibt: Wann bessert sich die Corona-Lage?

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 17.561 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Das sind knapp 1000 Fälle weniger als vor einer Woche, wie aus Angaben des RKI vom Mittwochmorgen hervorgeht. Am vergangenen Mittwoch hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 18.487 gelegen. Auch am Montag und Dienstag war der Wert niedriger als der Vorwochenwert. Der Höchststand war am vergangenen Freitag mit 23.542 gemeldeten Fällen erreicht worden.