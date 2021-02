Wohnungsgipfel am Dienstag : 300.000 Wohnungen zu wenig gebaut – Scharfe Kritik an Bund und Ländern

300.000 Wohnungen zu wenig gebaut – Scharfe Kritik an Bund und Ländern

Wohnungsgipfel am Dienstag

Immobilienexperten, Hauseigentümer und Wohnungswirtschaft haben Bund und Länder vor dem Wohnungsgipfel an diesem Dienstag scharf kritisiert. „1,5 Millionen Wohnungen sollten in dieser Legislaturperiode fertiggestellt werden, dieses Ziel ist schlicht nicht erreicht worden“, sagte der Immobilienexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Voigtländer. Bund und Länder hätten es versäumt, die Rahmenbedingungen für mehr Bauland zu verbessern. „Der Flaschenhals ist das Bauland, das von den Kommunen ausgewiesen werden muss“, sagte der IW-Experte.

Bauminister Horst Seehofer (CSU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und ein Vertreter der Kommunen ziehen an diesem Dienstag in Berlin eine Bilanz der „Wohnraumoffensive“, die vor zwei Jahren gestartet worden war. Das Ziel, noch in dieser Wahlperiode 1,5 neue Wohnungen zu bauen, wird nach Einschätzung aller Experten deutlich um etwa 300.000 Einheiten unterschritten.