Wiedervereinigung 33 Jahre Deutsche Einheit: Hunderttausende feiern in Hamburg

Appelle an Gemeinsinn und Zusammenhalt in der Gesellschaft in Elbphilharmonie und Michel sowie Fischbrötchen und Bier an der Alster: Deutschland hat den 33. Tag der Deutschen Einheit zentral in Hamburg gefeiert. Staatsspitze und Kirchen machten sich dabei auch für Eigeninitiativen und Solidarität stark. Derweil haben rund 700.000 Menschen das zweitägige Bürgerfest zur zentralen Einheitsfeier besucht.