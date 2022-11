Mobilität : 49-Euro-Ticket kommt: Bund und Länder einigen sich

Berlin Nach langem Streit haben sich Bund und Länder auf eine Finanzierung des Nahverkehrs verständigt. Doch ob das sogenannte Deutschlandticket tatsächlich schon zum 1. Januar kommen soll, steht noch nicht fest.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing bewertete die Einigung als historisch. „Attraktiv, digital, einfach: Jetzt ist der Weg frei für die größte ÖPNV-Tarifreform in Deutschland“, erklärte der FDP-Politiker am Mittwoch: „Noch nie war es für die Menschen in unserem Land so einfach, Bus und Bahn zu nutzen. Wir denken Mobilität neu und schützen das Klima durch attraktive Angebote.“