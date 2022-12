ÖPNV : 49-Euro-Ticket: Unternehmen halten April-Start für möglich

Eine Regionalbahn fährt in den Hauptbahnhof von Hannover ein. Foto: Michael Matthey/dpa

Berlin Nun aber wirklich: Das 49-Euro-Ticket ist beschlossene Sache, Bund und Länder haben letzte Finanzierungsfragen geregelt. Doch bis zur konkreten Umsetzung ist noch viel zu tun.

„Wenn alle Schritte so umgesetzt werden können wie geplant, dann ist der 1. April als Starttermin für das Deutschland-Ticket noch erreichbar“, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) mit. „Es müssen nun zeitnah einige gesetzgeberische Prozesse umgesetzt werden.“ Die Länder müssten für das Ticket zudem die Voraussetzungen in ihren Haushalten schaffen.

Genauer Start hängt von Verhanldungen ab

Berlins Regierende Bürgermeistern Franziska Giffey (SPD) hatte sich zuvor skeptisch über einen Starttermin Anfang April geäußert. „Es sieht so aus, dass es wahrscheinlich der Mai werden wird, aber das hängt jetzt von den Verhandlungen ab. Ich hoffe sehr, dass es gelingt“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstagabend nach dem Bund-Länder-Treffen in der Sendung „RTL direkt“.